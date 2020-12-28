محافظ سوهاج يأمر بنقل معاقين قيدهما أهلهما بالسلاسل لمصحة نفسية

أصدر محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، توجيهات عاجلة، قبل قليل، إلى مديرية الصحة بالمحافظة، بسرعة نقل شاب وفتاة معاقين ذهنياً، قيدهما أهلهما بالسلاسل والحبال، في بقرية "الطويل"، التابعة لمركز ساقلته، إلى إحدى المصحات النفسية لعلاجهما.

وكلف المحافظ بسرعة توقيع الكشف الطبي على الحالتين بشكل فوري، وإعداد تقرير مفصل عن كل منهما، وسرعة نقل الحالتين إلى مستشفى نفسي، سواء داخل المحافظة أو خارجها.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة ساقلته، بتقديم مساعدات عاجلة لأسرتي الحالتين، وكلف رئيس المدينة بالانتقال إلى مكان تواجد الشاب والفتاة، لبحث احتياجات أسرتيهما.

من جانبه، قال شريف السيد حسين، رئيس مدينة ساقلته، إنه بناءً على توجيهات محافظ سوهاج، تم الانتقال إلى منزل الشاب "أحمد"، وتمت معاينة الحالة على الطبيعة، وتم تقديم بطاطين ومواد غذائية لأسرته، كما تم عمل بحث اجتماعي عقب استدعاء مندوب من التضامن الاجتماعي، وذلك لصرف معاش للأسرة، لافتاً إلى أنه سيتم إدراج منزل الأسرة في عملية إحلال وتجديد عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.

وأضاف رئيس مدينة ساقلته أنه تم الانتقال أيضاً إلى منزل الفتاة "صابرين"، والتي تعاني من مرض ذهني، دفع أسرتها إلى تقييدها بالسلاسل، وتم تقديم بطاطين ومواد غذائية للأسرة، كما تم عمل بحث اجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة للأسرة.

يذكر أن الشاب "أحمد"، البالغ من العمر 20 سنة، يعاني من إعاقة ذهنية، وتوقفت أسرته عن علاجه لضيق ذات اليد، واضطرت الأسرة إلى تقييده بالحبال داخل المنزل، نظراً لأنه تنتابه حالة هياج، ويشكل خطراً على الآخرين، كما تعيش في نفس القرية فتاة تُدعى "صابرين"، 16 سنة، وهي أيضا معاقة ذهنياً، وتضطر أسرتها إلى تقييدها بالسلاسل، نظراً لإصابتها بحالة هياج، وتمثل خطورة على الآخرين، خاصةً على الأطفال.