مجهول يحاول سرقة مجسم لشعار محافظة الشرقية.. والتحريات: مريض نفسي

تباشر نيابة قسم أول الزقازيق التحقيق مع المتهم بمحاولة سرقة مجسم «حصان حديدي»، رمز محافظة الشرقية، من أمام نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، اليوم الخميس، حيث تبين أنه مريض نفسي.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق، بمحاولة شخص مجهول الهوية، سرقة مجسم عبارة عن حصان حديدي، يرمز لشعار محافظة الشرقية من أمام نفق أبو الريش.

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسي وجرى إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بنقل «الحصان الحديدي» الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق لمقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء فورا في أعمال إصلاحه من قبل مهندسين، مختصين وإعادة تركيبه مره أخرى في الميدان، بعد أن تعرض لتلفيات ومحاولة سرقة من قبل الخارجين علي القانون.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق، تفيد بوجود الحصان الحديدي بميدان نفق أبو الريش ملقى علي الأرض، وبه تلفيات بعد أن رصدت قوات الشرطة سيارة يستقلها أشخاص مجهولون يحاولون سرقة التمثال، وتم تحرير محضر بالواقعة، ليوجه المحافظ رئيس حي أول بنقل الحصان لمقر الحملة الميكانيكية وإصلاحه.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، أوضح رئيس حي أول الزقازيق، أنه تم رفع الحصان من الميدان ووضعه في الحملة الميكانيكية، وتجميع الأجزاء المتساقطة منه، والتواصل مع المهندسين المختصين، للبدء فورا في أعمال إصلاحه لإعادة تركيبه مرة أخري بالميدان.