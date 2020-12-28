عبدالله رشدي: الاحتفال بالكريسماس حرام.. ولا أعترف إلا بالسنة الهجرية

قال الداعية عبدالله رشدي إن رأس السنة الميلادية أو «الكريسماس» كأي يوم وليس له أي ميزة أو خصوصية، موضحا أنه لا يفعل فيه أي شيء زيادة عن الأمور المعتادة، وليس له أي مكانة أخرى «زيادة عن أي يوم»، وتابع قائلا «أنا شخصية لا أحتفل ولا أرى أمرا يستحق الاحتفال غير عيدي الفطر والأضحي».

وتابع رشدي، في فيديو بثه على صفحته بموقع «يوتيوب» بعنوان، «أين سيحتفل الشيخ عبدالله رشدي بالكريسماس هذا العام؟»، ليجيب رشدي، قائلا «تغمرني السعادة ببعض المناسبات الدينية كالهجرة والإسراء والمعراج وتحويل القبلة، وأفرح بكل ما منّ به الله على أمة الإسلام وولد آدم، فأفرح بمولد نبي الله موسى ونبي الله عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

وأكد رشدي أن السنة التي يعترف بها هي السنة الهجرية، وواصل «وهي التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، وهي التي تحدث عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن فقال فيها «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ»، إذا التوقيت الذي يريد الله أن نتعامل به هو التوقيت الهجري وهي السنة التي بها 4 شهور حُرم وهي السنة الهجرية.

حساب زكاة المال على السنة الميلادية خطأ

وقال رشدي إن كتير من الناس عندما يحسب زكاة المال يحسبها على السنة الميلادية، وهذا خطأ لأن السنة الميلادية أكثر من الهجرية، وبالتالي قد يحدث تأخيرا في إخراج الزكاة وهي فرض، كما أن هناك من يريد تقسيط الزكاة، وموضحا أن من يريد التقسيط يقسط مقدار زكاته مقدما وليس مؤخرا.

أي تجمع به عري ومسكرات حرام

وتابع، «أصلا المسلم لا يجوز له أن يحتفل ولا أن يشهد، حتى لو في عيد الفطر والأضحى، أي مشاهد خارجة، فأي تجمع فيه عري وشرب المسكرات والمعازف بهذه الصورة، لا يجوز للمسلم أن يشهجعا، ولا أن يكون موجودا فيها ولا أن يربي أولاده على قبول ذلك بالعكس المسلم يبتعد ويفر بدينه عن كل ذلك».