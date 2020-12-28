توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكفر الشيخ

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب والمحافظة، في إطار الجهود التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب في برامجها التدريبية، ويهدف البروتوكول إلى إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف وافي السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ ،وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب.

يأتي هذا البروتوكول تأكيدًا لدور الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تأهيل وتطوير العنصر البشري وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، إلى جانب حرص محافظة كفر الشيخ على النهوض بقدرات العاملين بديوانها العام وموظفي المحليات التابعة لها وأيضًا شباب المحافظة، وتركزت أوجه التعاون على تقديم الأكاديمية الدورات التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة وفقًا للاحتياجات المتفق عليها، وتنفيذ برامج سياحية وثقافية بالمحافظة لمتدربي وخريجي الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون المتبادل في تنظيم وعقد الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات إلى جانب المحاضرات والتدريبات والزيارات الميدانية.

وأهدت الدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية الوطنية للواء جمال نورالدين، تقديرًا لمجهوداته للنهوض بموظفي المحافظة والعمل على تطويرهم وتنمية المحافظة، كما أهدى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ درع المحافظة، لمدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة على سعادتها بالتواجد بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لتوقيع البروتوكول الثلاثي، بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفر الشيخ ووزارة التنمية المحلية، إيمانا بدور التدريب وتأهيل الكوادر العاملة بدواوين عام المحافظات بوجه عام.

وأشارت المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات السباقة لإدراكها قيمة وأهمية العامل البشري، والكوادر البشرية، تماشيا مع السياسة العامة للدولة، باعتبار الإنسان أهم مكون اعتنت الدولة به.

وأوضحت رشا راغب، أن التعليم والتدريب وتمكين العامل البشري لأداء وظيفة بصورة أفضل، أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التي ترتكز إليها لإقامة المشروعات القومية العملاقة المختلفة المناحي المتعددة في كل المجالات، مشيرة إلى إقامة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المحافظة لعدة برامج تدريبية لموظفي المحافظة بالأكاديمية كالمسئول الحكومي المحترف لـ 400 متدرب وبرنامج ديواني كفء، لـ 20 متدربا، مؤكدة أنه يتم حاليًا العمل على تصميم خطة لتطوير وإعادة هيكلة مركز التدريب التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتدربين ومستواهم، وأن اختيارهم بالمبادرة لم يكن بعملية سهلة، بل قاموا بانتقائهم بدقة وحرص، مشيرةً إلى دورهم الأساسي في عملية تنمية وتطوير الدولة.

من جانبه، عبر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،عن امتنانه لزيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للمحافظة؛ مُضيفًا أنه يعتبر الأكاديمية صرح للتدريب لدورها في التغيير من مقومات الموظف والعمل بالكامل؛ وهذا في إطار الشراكة الحالية ما بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية والمحافظة، مشيدا بمتدربي برنامج "ديواني كفء" بعد تدريبهم بالأكاديمية خلال الفترة الماضية، ومتدربي دفعة الفريق محمد العصار من "البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة" أثناء تواجدهم بالتدريب الميداني الذي نُفذ بالمحافظة في شهر أكتوبر الماضي.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي صرح كبير وُلد عظيما، وأكد على أهمية استفادة متدربي برنامج المسئول الحكومي المحترف من كم المهارات والمعارف التي يتلقونها من الأكاديمية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعي لدى المتدربين مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع جودة الحياة للمواطنين، وعقب تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه ومدير الأكاديمية للتدريب، لموقع تدريب 400 موظف، تفقدوا متحف كفر الشيخ، للتعرف على تاريخ المحافظة وما تحويه من آثار، ويتكون المتحف من 3 قاعات عرض رئيسية تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من المحافظة.