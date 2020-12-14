بروتوكول تعاون بين الوطنية للتدريب والتنمية المحلية لتطوير مركز سقارة

توقع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعد قليل، برتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وكانت الأكاديمية بدأت أمس الأحد، تدريب الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة من "المسؤول الحكومي المحترف" بمحافظات السويس والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء، بإجمالي 461 متدربا، على أن يستمر التدريب لمدة 25 يومًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالأكاديمية.

ويسعى برنامج "المسؤول الحكومي المحترف" إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، لذلك رُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزا على عدة محاور رئيسية، كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، وأيضًا مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

يذكر أن "المسؤول الحكومي المحترف" تعتبر مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وقد تم تدريب 357 موظفا، هم قوام الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة في يونيو الماضي، وتستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا، وقد تم تدريب 3702 بإجمالي مراحلها الأربعة حتى الآن.