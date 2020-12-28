لميس الحديدي: 2020 عام غير مسبوق على الجميع وسيمر كغيره

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرب انتهاء عام 2020 في ظل ما شهده من أزمات ومشاهد غير مألوفة عديدة منذ بداية العام وحتى الآن، قائلا إن هذه السنة هي سنة غير مسبوقة بالتأكيد على الجميع، ولن تكون سنة عادية مثل أي عام آخر، ولكنها ستمر مثلها مثل أي عام والحياة تستمر وسيواصل الإنسان سعيه في الحياة من أجل الوصول إلى أهدافه.

الحكومة المصرية شددت الإجراءات على المحال التجارية

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، أن الحكومة المصرية شددت الإجراءات على المحال التجارية، وأعلنت بالأمس عن غرامات على المواطنين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا في مصر، وإعلان توقيع غرامة على المواطنين.

وناشدت لميس كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة في ظل التزايد الواضح في إصابات كورونا في مصر في الفترة الأخيرة، وتخطي عدد المصابين في اليوم الواحد الـ 1200 إصابة بحسب ما تعلن عنه وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد.

غلق 11 ألف و600 محل تجاري بسبب عدم التزامها

واستعرضت الحديدي، عددا من الأخبار عن إغلاق عدد من المحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث تم إغلاق 11 ألفا و600 محل تجاري في محافظات مصر المختلفة خلال الفترة الماضية في ضوء عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية، فضلا عن تغريم 100 شخص من اصحاب المولات بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية أيضا، مشددة على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي شخص مخالف خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أعداد إصابات كورونا بشكل ملحوظ في مصر في الفترة الأخيرة.