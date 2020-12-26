لميس الحديدي: «إصابات الموجة الثانية خطر.. عاوزين إجراءات أشد»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إصابات فيروس كورونا تتصاعد في مصر بشكل كبير، إذ كسرت مصر حاجز الـ1000 إصابة يوميًا، مشيرةً إلى أن هذا الأمر عندما حدث في الموجة الأولى ضجت المستشفيات بالمرضى وكان الوضع صعبًا للغاية: «في الموجة الأولى كسرنا حاجز الـ1000 إصابة في 102 يوم وتحديدًا في 28 مايو، وكان أعلى عدد من الإصابات في 19 يونيو بإجمالي 1774 حالة، وكان أقل عدد من الإصابات اليومية في 22 أغسطس بإجمالي 89 حالة، وأعلى عدد وفيات كان 97 وفاة في 15 يونيو».

معدلات مرعبة الأسبوع الماضي

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كل يوم»، الذي يعرض عبر شاشة «أون»: «أما في الموجة الثانية، فإننا كسرنا حاجز الـ1000 إصابة فيها في 122 يومًا، ومتوسط معدل الإصابات تجاوز 10% تقريبًا».

وتابعت: «الأسبوع الماضي بدأ بـ28 وفاة يوم السبت الماضي، وانتهى يوم الجمعة بـ49 حالة وفاة، أي بزيادة قدرها 75%، وهو معدل ضخم جدًا، أمام معدل زيادة الإصابات بشكل يومي كان 10% وهو ما يعني أن الأسبوع الأخير شهد قفزة كبيرة جدًا في الإصابات والوفيات».

إحنا في خطر

وأردفت «الحديدي»: «إحنا في خطر، والإصابات في الموجة الثانية كثيرة جدًا، وهذا المشهد ليس بالجديد علينا، حيث عشناه من قبل في الموجة الأولى، والآن نعيشه في الموجة الثانية، وكل العلماء يقولون إن الموجة الثانية يزيد فيها انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر».

وواصلت: «عرفنا من الموجة الأولى إن مجرد التوعية والتخويف مش بتأثر، أنا مش مستنية ده من الحكومة، لكني أنتظر تشديدًا للإجراءات وتطبيقًا حازما لما هو موجود من الإجراءات، وإجراءات شديدة أكثر شدة، والإغلاق مؤلم للاقتصاد ولن يتحمله الناس، وسيكون المهملون أول الذين يصرخون، فالدول يجب أن تستخدم ما لديها من أدوات وتطبيق بإجراءات أشد، وإلا كنا سيبنا الناس متدفعش الضرائب ونقول كده عيب، لكننا نطبق القانون وقد يُحبس من لا يدفع الضرائب، لكن فيما يتعلق بصحة الناس فإن الدولة عليها أن تطبق الإجراءات».

موضوع إن كل إنسان مسؤول عن نفسه محتاج وقفة

وأتمت الإعلامية لميس الحديدي: «موضوع أن كل إنسان مسؤول عن نفسه محتاج وقفة، لو أنا ملتزمة واللي معايا في الشغل مش ملتزمة، أعمل إيه؟! الدولة مسؤولة عني وعنه، لأنه في النهاية بيموتني أنا، نحن نعاقب الملتزم لصالح غير الملتزم الذي قرر الاستهانة بالإجراءات، فأي جائحة هي مسؤولية كبرى وشراكة بين الدولة والمواطن، والدولة هي من ستدفع الثمن في نهاية المطاف والقطاع الطبي هو من سيتحمل الأعباء، وعندنا أطباء يموتون كل يوم».

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد طالب أمس الجمعة، الحكومة المصرية بتطبيق القانون على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أنه لم يعد يعول على وعي المواطنين في مواجهة جائحة كورونا.