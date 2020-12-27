لميس الحديدي: 2020 هو عام «السوشيال ميديا» بلا منازع

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عام 2020 يعد هو عام «السوشيال ميديا» بلا منازع في ظل الأزمات المختلفة التي شهدتها مصر والعالم كله في الوقت الحالي من إجراءات احترازية مختلفة، وزيادة واضحة في إصابات فيروس كورونا، سواء من الموجة الأولى أو الموجة الثانية أيضا.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، أن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كانت هي الملجأ الوحيد للجميع، من أجل التواصل مع بعضهم البعض، فضلا عن مشاهدة أي شئ مثل أفلام أو مسلسلات أو غيرها، في ظل الإجراءات التي كانت مطبقة في الموجة الأولى من كورونا مثل قرارات الغلق التجوال، ومنع مواطنين من النزول، والمصابين بكورونا.

وتابعت أن كورونا جعلت عام 2020 هو عام مواقع التواصل الاجتماعي، «مفيش حد فينا مبقاش يستعمل واتساب عشان يكلم زمايله، أو من خلال زوم، أو من خلال فيس بوك وغيرها من التطبيقات المختلفة، ولذلك عام 2020 هو عام السوشيال ميديا بلا أي منازع».

واستعرضت «الحديدي»، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اليوم من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتي تضمنت غرامات فورية بقيمة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، ومنع حفلات رأس السنة، وغرامات بقيمة 4 آلاف جنيه للمحلات والمطاعم المختلفة، وتشديد الرقابة على الضوابط والإجراءات الاحترازية الحالية، مثل منع العزاء والأماكن المغلقة وخلافه.

وتابعت أن القضية ليس في الإجراء، ولكن التأكد والعدالة في التطبيق على جميع الفنادق وجميع الأماكن المختلفة، وذلك هو ما أكده المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج.

وقال «سعد»، إن العدالة ستسود على الجميع، ولن يكون هناك أي استثناءات فيما يتعلق بتطبيق الغرامات والغلق في الفنادق أو غيرها.