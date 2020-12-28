وفاة شاب خلال مباراة كرة قدم في ملعب خماسي الدقهلية

توفى شاب في بداية الأربعينيات من عمره في الدقهلية اليوم، إثر إصابته بسكتة قلبية أثناء لعب كرة القدم في ملعب خماسي بمدينة ميت سلسيل.

وأعلن مستشفى ميت سلسيل المركزي وفاة إبراهيم ضياء الدين المناوي، في بداية الأربعينيات من عمر، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة إصابته بسكتة قلبية ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وقال الكابتن هشام سمير، أحد العاملين في الملعب الخماسي ملك المتوفى، إن الكابتن إبراهيم كان يلعب مباراة كرة قدم كعادته في الملعب الخماسي الذي يمتلكه، إلا أنه أخذ أحد أركان الملعب وجلس، ثم أغمي عليه، حاولنا إفاقته لكن دون جدوي مؤكدا أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وأضاف سمير لـ«الوطن» أن الكابتن إبراهيم كان مواظبا على لعب كرة القدم، وكان محبوبا من أهالي المدينة بالكامل، فقد سبق وأن ترشح على مقعد رئيس مركز الشباب إلا أنه لم يحالفه الحظ.

وأكد حسن العزوني، أحد أبناء ميت سلسيل، أن الكابتن إبراهيم كان محبوبا من الجميع، ويحب فعل الخيرات ويشارك شقيقه في إحدى الجمعيات الخيرية التي تعمل في أعمال البر بالمدينة، علاوة على امتلاكه للملعب الخماسي الذي كان يلعب به.

وأوضح أن المتوفى لديه طفل وابنتين، وتوفي قبل أن يصل إلى المستشفى مؤكدا أنه قبل المباراة لم يشتك من أي شيء.