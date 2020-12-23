حبس موظفين 3 سنوات في قضية وفاة شاب أعلى برج كهرباء بالدقهلية

قضت محكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، بحبس موظفين اثنين بكهرباء طلخا 3 سنوات مع النفاذ لكل منهما في قضية مصرع الشاب يسري محمد عبد الفتاح صعقًا على أحد أبراج الكهرباء بقرية «المنيل» دائرة مركز طلخا.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، اليوم، أنه ثبت لدي المحكمة الخطأ من قبل المتهمين، وإهمالهماا في أداء واجبهم، وأصدرت حكمها بحبس كل منهما 3 سنوات مع النفاذ.

صدر الحكم بحق «رمضان.ر.ع» الفني المسؤول عن الإبلاغ بانتهاء الأعمال، والفني «محمد.ع.ص» المسؤول عن الفصل والتشغيل، وقال مصباح محمد مصباح، محامي أسرة الضحية، إن المحكمة عاقبت المتهمين بالحد الأقصى للعقوبة الواردة في القانون، كون القضية قتل خطأ.

وأكد وجود إهمال جسيم بعد أن تبين وجود خط كهرباء قادم من بلقاس تم تشغيله أثناء قيام العمال بتغيير كابلات الكهرباء وهم أعلي البرج الكهربائي، ما تسبب في صعقهم، ووفاة أحدهما وإصابة اثنين، نافيا إدعاء الشركة بوجود ماكينة ديزل بمزرعة دواجن هي السبب في إعادة الكهرباء في الكابلات أثناء عمل العمال.

وأضاف مصباح لـ« الوطن» أن العمال كانوا علي برج جهد فوق متوسط، وكان يجب توفير كافة أوجه الحماية اللازمة لهم، وكذلك الصحة والسلامة المهنية في الشركة، والتي لو تم تنفيذها ما وقع مثل هذا الحادث، مؤكدا أن المحكمة ثبت في يقينها وجود إهمال جسيم من المتهمين ما جعلها تصدر أقصي عقوبة في مثل هذه الحالات.

ومن جانبه أكد جمال رمضان مأمون، محامي المتهمين، أنه تقدم باستئناف على الحكم، وحددت محكمة جنح مستأنف جلسة يوم 31 ديسمبر 2020 لنظر طلب الاستئناف.

ووقع الحادث يوم 10 نوفمبر 2020 واستطاع أحد أقارب المجني عليه، أن يحرك مشاعر الألاف عندما بدأ في بث الحادث مباشر علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لدي وصوله لمكان الحادث، ووجد جثة الشاب «يسري محمد عبد الفتاح» معلقة أعلي برج الكهرباء ولا يستطيع الاقتراب منها لعدم تأكدهم من وجود تيار كهربائي من عدمه بعد هروب الفتني المكلف بهذه المأمورية من مكان الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومأمور مركز شرطة طلخا، ووالد ووالدة المجني عليه، وتمكنوا من إنزاله من أعلي العمود جثة هامدة.