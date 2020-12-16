وفاة شاب "شرب كحول إيثيلي" بالخطأ في سوهاج: افتكره مية

لقي شاب مصرعه داخل مستشفى سوهاج الجامعي، وذلك عقب نقله لإصابته بتسمم، لتناوله "كحول إيثيلي" بالخطأ معتقدًا أنَّه مياه داخل منزله بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة قسم أول سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "خالد.ا.خ" (33 عامًا - عامل - ويقيم بشارع الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة القسم) مصاباً بحالة إعياء وقيء وتوفي عقب ذلك إثر تناول مادة غير معلومة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال كلاً من شقيقه "محمد.ا.خ" (25 عامًا - عامل) ، ووالدته "جمالات.ع.ط" (51 عامًا - ربة منزل) ويقيمان بذات الناحية قررا بأنَّه في أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول مادة "كحول سائل" بطريق الخطأ ظنًا منه أنَّه مياه مما أدى لوفاته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.