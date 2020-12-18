شرويدة كلها حزينة.. وفاة شاب في حادث تصادم بعد أيام من خطبته بالشرقية

أثارت وفاة شاب في حادث تصادم بعد أيام من الاحتفال بخطبته، في حالة من الحزن بين أهالي قريته شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق.

وتداول متسخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صور الشاب الراحل، مدعومة بكلمات التعزية والدعاء له وكلمات الرثاء، داعين الله عزل وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والدعاء، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأشار أهالي القرية إلى أن الشاب الراحل كان يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق، لافتين إلى أنه احتفل قبل 8 أيام بخطوبته من إحدى الفتيات وأصيب في حادث تصادم قبل عدة أيام وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفى متأثرا بإصابته.

وعلق محمد رمضان المصري قائلا، «لسه من شوية منزلك دعاء وفيديو كان أملنا في ربنا كبير.. لكن لا مفر من القدر وإرادة الله.. الله يرحمك ويجعل الفردوس نزلك يا محمد يا شاكر». وقال آخر، «مع السلامه يا عريس.. شرويدة كلها حزينة.. مع السلامة يا محترم يا هادئ يا مسالم يا محبوب.. مع السلامه يا محمد شاكر».

وأشار منشور آخر، كتبه أحد المستخدمين، إلى أنهم يستعدون لتسلم الجثمان قائلا، «الجنازة هتكون من مسجد الشهداء وقت مانخلص الإجراءات.. لسه قدامنا وقت كبير.. دعواتكم».

ودعا له شخص آخر قائلا، «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».

وأضاف آخر، «الله يرحمك يا محمد.. كان شاب مهذب وحسن الخلق.. ربنا يسكنه فسيح جناته.. ويلهم أهله الصبر والسلوان.. في الجنة يا عريس».