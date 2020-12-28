نقيب صيادلة الجيزة: «لو الصيدلي بيبيع بيرة يتشنق ولسه في تحقيقات»

قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب الصيادلة بمحافظة الجيزة، إنه تم العثور على كارتونة بيرة في صيدلية بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ويتم حاليا التحقيق حول سبب وجود هذه الكارتونة في الصيدلية مبينة أن وجود كارتونة في صيدلية واحدة لا يعني أن الصيادلة أشخاص مخالفين كما أن الصيادلة تفتش على الأدوية المخالفة باستمرار وتقوم بدورها في مراقبة الصيادليات.

بيرة وليست خمور

وأضافت نقيب الصيادلة بمحافظة الجيزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنها تواصت مع إدارة الصيدلة للوقوف حول ملابسات الواقعة وأوضحت أنها كارتونة بيرة وليست كارتونة خمور كما تم النشر في بعض وسائل الإعلام.

ممكن تكون للاستخدام الشخصي

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تكون الكارتونة الخاصة بالبيرة للاستخدام الشخصي واستخدام الطبيب الصيدلية كمخزن مؤكدا أن البيرة مسموح ببيعها في السوبر ماركت فهي من الأصل ليست مخالفة ولم يتم القبض على الصيدلي المذكور وهو يتاجر في البيرة ولكن تم فقط التحفظ على الكارتونة لوجودها في الصيدلية وتابعت «لو بيبيع بيرة في الصيدلية المفروض الصيدلي ده يتشنق، وبعدين أصلا أنا كنت ماسكة إدارة الصيدلة في الجيزة وعارفة ساعات المحاضر تتضمن أمور منها مثلا أن يكون في برشمة في الدرج يقوم يتعمل محضر أن الطبيب بيهرب الأدوية وبيبيع أدوية مخالفة ومندرجة في الجدول وهو أصلا يكون بيستخدمها استخدام شخصي».

وتم القبض على صيدلي في منطقة إمبابة بعد وجود كارتونة بيرة وبيع أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية وتم إغلاق صيدلية أخرى بعد عدم وجود صيدلي فيها وتواجد فقط المساعد الخاص بالصيدلية ويشترط القانون وجود صيدلي دائم في الصيدلية مع وجود مساعدين لكن وجود المساعد لا يغني عن وجود صيدلي بحسب القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة في الدستور المصري.