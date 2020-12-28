القومي للبحوث الفلكية: اصطدام الكويكبات بالأرض غير وارد

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مسألة اصطدام كويكبات بكوكب الأرض لتؤدي إلى نهاية العالم أمر «غير وارد»، موضحا، أن الشائعات عن نهاية الكون على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا، وتظهر كل عام، «مفيش احتمالية لأن يصدم أي جرم سماوي جرم آخر، ومفيش فرصة لأي كويكب يصطدم بالأرض»، مشيرا إلى أن ما يسقط على الأرض في بعض الأحيان هو نيازك، والنيزك حجمه صغير أي حوالي عشرات الأمتار.

حقيقة اصطدام كويكبات بالأرض

وأضاف «القاضي» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين: «مش وارد أن كويكب يصطدم بالأرض.. والكلام يُنسب إلى (ناسا) ولكنها بريئة من هذا الأمر، ومفيش أي فرصة لاصطدام أي كويكب بالأرض».

مصر وحزام الزلازل

أما عن كثرة الزلازل في الفترة الأخيرة، فقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «مصر مدخلتش حزام الزلازل قولا واحدًا.. أحزمة الزلازل معروفة، وعندنا بالفعل زلازل لكن قوتها ليست كبيرة، وأقل من المتوسط، وتكون في معظمها غير محسوسة، والخطرة تبدأ من 5 على مقياس ريختر».

وتابع: «لو عربية نقل تقيل ماشية في شارع والمباني متهالكة وبنيت دون مواصفات قياسية يمكن تقع.. ومحدش يقدر يمنع حدوث زلزال، ولكن مهم جدا العمل على وضع مسألة الخطورة الزلزالية في بناء المدن الجديدة».

مجالات علم الفلك

وكشف أن علم الفلك هو العلم الذي يدرس الأرض، وما يحدث من تعاقب للفصول واقتران الكواكب، مثل الذي حدث منذ أيام ويطلق عليه «الاقتران العظيم»، هو أيضا جزء من أجزاء علم الفلك، وأيضا الأجسام التي يقال إنها سوف تضرب الأرض، والمعهد حاليا يعمل على إنشاء تلسكوب جديد يؤهلنا لمعرفة أعماق أكثر من الكون، مشددا على أن الأبراج وحظك اليوم أمر بعيد عن علم الفلك تماما.