مصر للطيران: لا زيادة في أسعار تذاكر العودة من السعودية وعمان

قال الكابتن رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، إن الممكلة العربية السعودية فتحت مؤخرا مطاراتها من جديد، بعد فترة إغلاق ضمن إجراءت مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد، وعلى أثره، واعتبارا من غد الثلاثاء، ستبدأ الشركة تشغيل رحلات العودة فقط، حيث سمحت السعودية بعودة المواطنين المصريين من المملكة إلى مصر، وليس استقبال ركاب من القاهرة إلى المملكة، موضحا أن الطائرات ستتوجه فارغة بلا ركاب إلى السعودية بداية من غد لإعادة مواطني مصر، ودون أن يكون هناك أي زيادة في أسعار التذاكر لتعويض ذلك.

سلطنة عمان

وأضاف «زكريا»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الشركة ستوجه رحلاتها أيضا بداية من الغد إلى سلطنة عمان التي فتحت حركة الطيران هي الأخرى بنفس الشروط، التي فتحت بها السعودية، مؤكدا أن الشركة دائما على استعداد تام، أمام أي دولة ستفتح حركة الطيران في الفترة القادمة.

تحليل سلبي لكورونا شرط العودة

وتابع رئيس شركة مصر للطيران، «طبعا بنشترط على أي راكب سواء عائد من عمان أو السعودية، ان يكون معه تحليل كورونا سلبي ولم يمر عليه أكثر من 72 ساعة».

وفي سياق آخر، أعلن أن الشركة بدأت مؤخرا في وضع شعار بطولة كاس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها قريبا في مصر، على طائرات الشركة ومساند المقاعد داخل الطائرات، مصرحا أن الشركة على أتم الاستعداد لهذه البطولة.

وكانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت اليوم الإثنين، بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى القاهرة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، وفقا للشروط والضوابط التي تقررها الممكلة السعودية والسلطنة العمانية.