وضع كورونا في 2021.. تصريحات متشائمة من الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من المهم تكثيف تتبع التسلسل الجيني في جميع أنحاء العالم، لضمان إكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا مع دخول الوباء عامه الثاني، مشيرا إلى أن العام الجديد قد يحمل انتكاسات في المعركة ضد كورونا.

وكانت تسببت التحورات الجديدة التي تم إكتشافها في بريطانيا وجنوب أفريقيا لفيروس كورونا، والتي تبدو أكثر عدوى، في حالة من القلق وأدت إلى فرض قيود سفر جديدة هذا الشهر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الإثنين من جنيف، إنه «ستكون هناك انتكاسات وتحديات جديدة في العام المقبل - على سبيل المثال التحورات الجديدة لكوفيد-19 ومساعدة الأشخاص الذين سئموا من الوباء على مواصلة مكافحته».

مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تعمل من كثب مع العلماء في جميع أنحاء العالم من أجل «فهم أفضل لجميع التغييرات التي تطرأ على الفيروس وتأثيرها».

كما أوضح أنه يريد «تأكيد أهمية زيادة قدرة تتبع التسلسل الجيني في جميع أنحاء العالم» ومشاركة المعلومات مع منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة ودول أخرى.

وتابع قائلا «إذا كانت البلدان تبحث وتختبر بشكل فعال، فستتمكن من معرفة التحورات وتعديل الإستراتيجيات».