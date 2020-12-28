التحويلات بدون رسوم و«المحافظ» مجانية.. 5 قرارات هامة للبنك المركزي

أصدر البنك المركزي، اليوم، 5 قرارات وتعليمات إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، في إطار الإجرءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، منعا للتكدس والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

كانت أولى قرارات البنك المركزي، إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

وألزم «المركزي» في خطاب للبنوك، حصلت عليه «الوطن»، إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، واستمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.

كما خاطب البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق المحلية، ضرورة الاستمرار في إصدار البطاقات الإلكترونية المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، وتكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدارها، اعتبارًا من يناير وحتى نهاية يونيو المقبل.

القرارات تسري من يناير حتى يونيو 2020

وأشار «المركزي» إلى سريان قراراته سالفة الذكر، اعتبارًا من يناير وحتى نهاية يونيو المقبل.

كانت انفردت "الوطن" مساء اليوم، بقرار مد مبادرة السحب من ماكينات الصراف الآلى بدون رسوم لمدة 6 أشهر جديدة تنتهي في شهر يونيو المقبل.

عاجل: «المركزي» يمد مبادرة السحب من الماكينات بدون رسوم حتى نهاية يونيو

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، ابقت في اجتماعهـا، يوم الخميس الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ومنذ تفشي جائحة كورونا في مصر اتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات، بدءا من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، والذي قرر فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته وخاصة قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

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