إيناس الدغيدي تطمئن جمهورها: «أنا بخير»

طمأنت المخرجة إيناس الدغيدي جمهورها علي حالتها الصحيه بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

ونشرت عبر حسابها الخاص بـ«انستجرام» صوره لها وكتبت: «ببشر كل اصحابي اني الحمد لله بقيت بخير واني لم اذهب الي اي مستشفيات واني قضيت فتره العزل في بيتي واني بحمد ربنا علي كل شيء وبدعي لكل الناس ربنا يحميهم من الفيروس اللعين ده ...سنه سعيده عليكم يارب بالصحه والسعاده».

وقالت «الدغيدي» في تصريح سابق لـ«الوطن» عن أزمتها الصحية «عانيت من ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك لعدم اهتمامي باتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ما جعلني أقع ضحية للفيروس أنا وعدد من أفراد عائلتي وأصدقائي».

وأضافت: بدأت مرحلة التعافي من الفيروس، وأود أن أشكر الناس والجمهور على دعواتهم لي.

وشهد الوسط الفني مؤخرا عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، وكان من أبرز هؤلاء المصابين الفنانة يسرا، التي أعلنت عن إصابتها، وشكرت جميع من ساندها، وبالأخص الأطباء المعالجين لها ووزارة الصحة، للاطمئنان عليها، وقام وقتها عدد من الفنانين بدعمها، منهم أنغام ومي سليم ومايا دياب وغيرهم.

وأيضا أعلن المنتج جمال العدل، إصابته بالفيروس حيث قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيروس جاء له في هيئة دور برد، وأنه يشعر بتكسير في الجسم وأعراض دور الإنفلونزا الطبيعي، وبخصوص كريم فهمي فكتب على «فيسبوك» ودعى له العديد من الفنانين منهم: هنا الزاهد، وشقيقها أحمد، وأحمد جمال سعيد، بينما جومانا مراد، فقالت إنها تشعر بأعراض خفيفة ولكن عندما خضعت للمسحة تبينت إيجابيتها.

وايضا الفنان شريف منير وشقيقته المنتجة شهد رمزي والتي اعلنت منذ ساعات بإنتهاء فتره العزل وشفائها من كورونا بعد عزل أسبوعين