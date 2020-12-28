أعراض لا يمكن تجاهلها.. في حال الشعور بها يجب الاتصال بـ105

«في حال وجود عرضين إيجابيين من الأعراض التالية خلال أسبوع، ننصحك بالبقاء في المنزل والاتصال بـ 105 لاستشارة أحد أساتذة كليات الطب»، نص رسالة متداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة في ظل تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت الأعراض التي تضمنتها الرسالة التحذيرية ارتفاع في درجة الحرارة، ورعشة، وصعوبة تنفس أو كلام، وكحة، وآلام بالحلق، وشعور بالغثيان، وفقدان حاسة الشم أوالتذوق.

كيفية التصرف في حال ظهور تلك الأعراض؟

أعراض نزلات البرد والإنفلونزا كلها متشابهة مع أعراض فيروس كورونا ويصعب التفريق بينهم ولا يمكن الجزم بأن الشخص مصاب بفيروس كورونا من عدمه إلا بالتحاليل والمسحة، ولكن هناك درجات لكل حالة، حالة مشتبه فيها، وحالة محتملة وحالة مؤكدة وحالة شديدة جدا، بحسب قول الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق.

مرحلة المشتبه في إصابته تتمثل في شعور الفرد بارتفاع حرارة أو تكسير بالجسم أو ضيق تنفس وعطس ورشح، وبحسب تصريحات المر لـ«الوطن» في حال وجود 3 أعراض منهم يعني أن الحالة مشتبه فيه إصابتها بكورونا.

المر: لو خالط مصاب بكورونا وزادت عليه الأعراض دي لازم يطلب 105

أما الحالة المحتملة، هي ظهور اثنين من تلك الأعراض السابقة على الشخص مع مخالطته لمريض مؤكد « لو خالط مصاب بكورونا وزادت عليه الأعراض دي لازم يطلب 105»، بحسب وصف أستاذ الصحة العامة.

أما الحالات الشديدة هي التي قد يعاني خلالها البعض من ضيق في الجهاز التنفسي ويجب هنا التوجه على الفور إلى الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة والمسحة في حال التأكد من إيجابية المسحة تصبح الحالة مؤكدة، بحسب قول المر.