إلهام شاهين تكشف تطورات الحالة الصحية للمخرجة إيناس الدغيدي

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تطورات الحالة الصحية للمخرجة إيناس الدغيدي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنّ حالتها تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ تتواصل معها طوال الوقت بشأن متابعة حالتها.

وقالت إلهام شاهين، في تصريح لـ«الوطن»، إن إيناس الدغيدي لازالت تخضع للعزال المنزلي، ومن المُفترض أنها ستُجري المسحة الثانية نهاية الأسبوع، بشأن معرفة مدى إصابتها بـ"كورونا"، مُعربة عن آمالها بأن تثبت النتيجة سلبيتها لتستأنف «إيناس» حياتها بشكلٍ طبيعي.

وكانت إيناس الدغيدي، قد قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها أصيبت بارتفاع شديد في درجة الحرارة، بجانب فقدان حاستي الشم والتذوق، مُبررة إصابتها بفيروس كورونا، بقولها: «أصيبت لعدم اهتمامي باتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ما جعلني أقع ضحية للفيروس أنا وعدد من أفراد عائلتي وأصدقائي».

يذكر أنّ إلهام شاهين، قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «حظر تجول»، بالدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، إذ قالت في تصريحات تليفزيونية لها: «جائزة هامة جدًا بالنسبة لي، وكنت فرحانة للغاية وقت تسلمها.. وكل ما باخد من جوايز مبشبعيشي، وكل جايزة ليها طعم جديد وجميل".

وتابعت أنّ: «مهرجان القاهرة السينمائي هو الأهم بالنسبة لها من أي مهرجان أخر في الدنيا، وأن جمهورها كل العرب من كل مكان في العالم، لكن جمهورها الأساسي هم المصريين، وهو ما تهتم به بالدرجة الأولى، وأن ينجح الفيلم في مصر في الأساس».

يذكر أنّ فيلم «حظر تجول» تأليف وإخراج أمير رمسيس، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.