محلل سياسي: مصر أكثر الدول حرصا على مصلحة الشعب الليبي

قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي، إن الشعب الليبي يرفض الغزو التركي لبلاده، ويرحب بالتحركات المصرية الساعية لترسيخ الاستقرار، مؤكدًا أن مصر هي الدولة العربية الكبرى، وهي الأكثر حرصًا على مصلحة الليبيين واستقرار ليبيا، كما أنها استقبلت أكبر وفد خرج من ليبيا منذ عام 2011، وهو وفد القبائل الجنوبية بجميع المكونات الليبية.

ليست لدينا أية اعتراضات على التحرك المصري

وأضاف الزبيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، «ليست لدينا أي اعتراضات على الدور المصري، لكن بالنسبة إلى الذين لديهم أجندات، فإن التواجد المصري في الغرب سبب لهم آلاما كبيرة».

مسار «5+5» نجح بسبب رعاية مصر له

وتابع، أن القيادة المصرية كانت متواجدة في الجنوب والشرق بشكل بيّن وواضح، من أجل مصلحة الليبيين، والآن دخلت الدولة المصرية في حوار بغرب ليبيا، إذ كان المسار الوحيد الناجح في هذا الصدد هو «5+5» الذي رعته مصر، وجرى التوافق بين الأطراف الليبية على 4 نقاط أساسية.

تنفيذ نقطتين من إجمالي 4 نقاط

وأردف، «جرى تنفيذ نقطتين من إجمالي 4 نقاط جرى الاتفاق على تنفيذها، الأولى تبادل الأسرى، والثانية فتح الحدود والرحلات بين شرق وغرب ليبيا، والآن جاء الدور على البند الثالث وهو حل الميليشيات، والرابع هو إخراج قوى الاحتلال».

وفي سياق آخر، دعت فرنسا جميع الأطراف الليبية إلى أن تركز على العملية السياسية، وأن تنظم انتخابات خلال سنة، مشددة خلال بيان أصدرته اليوم الإثنين على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق الإرهابية، الذي جرى التوصل إليه في شهر أكتوبر من هذا العام.