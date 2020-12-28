خبيرة أبراج: «2021 هيكون فيه دربكة كبيرة أوي»

قالت هالة عمر خبيرة الأبراج والفلك، إن «كل الكواكب سرعتها تراجعت في 2020، ولذلك حدثت الكوارث التي وقعت فيها، والسنة الجديدة الحمد لله كل الكواكب سرعتها إتظبطت، ولكن عام 2021 هيكون فيه دربكة كبيرة أوي، وسوف تحدث بعض الأمور السيئة في العالم، ومازال العنف والموت موجودا، ولكنها سوف تستمر أسابيع بسبب حركة الكواكب، وكل ما يحدث على الأرض ما هو إلا انعكاس لحركة الكواكب».

علم معرفة الأبراج

وأضافت «عمر»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الاثنين، أن معرفة الأبراج علم قائم على الرصد، وليس مجرد توقعات، ويتم حاليا الرصد من خلال الكومبيوتر، موضحة أن مسألة الزواج وعدم الزواج هي مجرد «هيافات» مقارنة بما يحدث في العالم.

الوباء مستمر

وتابعت خبيرة الأبراج: «الوباء مكمل في السنة الجديدة، ولكن لو أخدنا الاحتياطات سوف نحمي أنفسنا».

توقعات برج الحوت

وأوضحت، أنه بالنسبة لبرج الحوت فإن «حياته المالية زي ما هي، ولديه طاقة روحية عنيفة جدا، وعالية، وهذا يؤدي إلى التدين أو الدروشة العنيفة، وإما الاتجاه الآخر، ولا يوجد لديه منطقة وسط، ولذلك يجب عليه التفكير في الأمور بعقلانية ومنطقية، وحتى جسده سوف يتأثر بأي شيء سلبي، ويجب أن يبعد عن الشخصيات السلبية ومن لديهم أوهام، وفي عام 2021، ستكون حالته العاطفية كما هي، وبيت الحب هيفضل فاضي».

توقعات برج الحمل

أما بالنسبة لبرج الحمل، فقد أشارت إلى أنه برج ناري، وهو طيب جدا، ولكنه عصبي، ويحدث له إحباط كبير، وينضج مع كبر السن، ولكن في 2021، وضعه المهني سيكون في تحسن، وحالته الصحية في تحسن، وحالته المالية ستشهد انفراجة بداية من العام الجديد، و«لكن بيت الحب والأسرة فاضي».