حبس أمين مكتبة بتهمة زراعة 26 شتلة بانجو بفناء مدرسة بالدقهلية

أمرت نيابة مركز المنصورة تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، بحبس أمين مكتبة بمدرسة بلجاى الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأصدرت أمرا بضبط وإحضار مشرف الوسائل التعليمية بنفس المدرسة «هارب» بعد توجيه اتهامات لهم بزراعة نبات البانجو المخدر بفناء المدرسة.

صدر القرار بعد أن أكدت تحريات المباحث قيام كل من: أمين المكتبة ومشرف الوسائل التعليمية بالمدرسة بزراعة 26 شتلة من نبات البانجو المخدر داخل قصيص نباتات الزينة داخل فناء المدرسة، وأنهم اعتادوا قطف الزهرات منه وتدخينها داخل غرفة الكمبيوتر بالمدرسة وأن الأمر انتشر داخل المدرسة وتحدث عنه عدد من المدرسين والعاملين وأن مديرة المدرسة كانت على علم بالواقعة وهذا الأمر استمر لعدة شهور، ولم تتخذ المديرة أي إجراء ضدهما حتى أبلغ العامل مدير إدارة التعليم الابتدائى أثناء زيارته المفاجئة للمدرسة والذي بادر بإبلاغ مدير الشؤون القانونية بالادارة التعليمية وقام بدورة باتخاذ الإجراء القانوني وإبلاغ الشرطة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود مذكرة من إدارة الشئون القانونية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، بالعثور على شتلات نبات البانجو المخدر بفناء مدرسة بلجاى الابتدائية واتهام اثنين من العاملين بزراعتها وسط الزراعات بالمدرسة.

وجاء فى المذكرة أنه أثناء مرور مدير إدارة التعليم الابتدائي بإدارة غرب المنصورة التعليمية على مدرسة بلجاى أبلغه «عبدالعزيز. ع»، عامل بمدرسة بلجاى الابتدائية، بوجود شجيرات لنبات البانجو المخدر مزروعة فى شتلات وسط شتلات الريحان بالمدرسة وأن مشرف الوسائل وأمين المكتبة هما من قاما بزراعتها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ لمعاينة المزروعات وتبين وجود 26 شتلة لأشجار نبات البانجو المخدر موجودة وموزعة بين شتلات الريحان والصبار بفناء المدرسة.

وبسؤال مديرة المدرسة والعامل اتهما، كلا من «طارق .س» أمين مكتبة بالمدرسة و«رضا.ع .ع»، مشرف وسائل بقيامهما بزراعة تلك الشتلات، وتحفظت المباحث على الشتلات فى مكانها على ذمة التحقيقات وتم ضبط أمين المكتبة بينما تمكن مشرف الوسائل من الهروب من المدرسة.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وانتقل فريق من النيابة العامة للمدرسة لمعاينة المزروعات وقررت التحفظ عليها وانتداب المعمل الجنائى لبيان نوع النبات المضبوط وكتابة تقرير عنه وتسليمه للنيابة فور الانتهاء منه.