خبيرة أبراج: تقدم مهني لمواليد برج الثور في 2021

قالت هالة عمر خبيرة الأبراج والفلك، إن أصحاب برج الثور هم أشخاص طيبون جدا، ولكنهم عصبيون وعنيدون، وفي عام 2021 «سيحدث لهم تقدم مهني في العمل، حتى لو ظل دخله المادي كما هو، وحالته في الحب والزواج لن تشهد أي أحداث درامية».

برج الجوزاء: تغيير في المزاج

وأضافت «عمر»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أمس الاثنين: «بالنسبة لبرج الجوزاء، فإن تغيراته وتقلباته ناتجة عن حركة الكوكب التابع له، ولكنه شديد الذكاء، وهو يحكمه العقل والمنطق، وعلى سبيل المثال لا يتزوج فتاة جميلة فقط، ولكن يجب أن يتعامل معه جيدا، ويعاني كثيرا من صراع العقل والمنطق».

توقعات برج الجوزاء في 2021

وتابعت خبيرة الأبراج: «في عام 2021 ستكون حالتهم جيدة، وحالتهم العاطفية جيدة جدا، ولكن الأسرة والعائلة ليست قوية، واللي متجوز هيفضل متجوز واللي مش متجوز هيفضل مش متجوز».

توقعات برج السرطان

وكشفت أنه بالنسبة لبرج السرطان، فإنه «من الأبراج صاحبة الشفافية العالية، وإذا حدث لهم عنف في التربية يتحولون للعكس، وعيوبهم أنهم مزاجيون، وانفعالاتهم عنيفة، رغم أنهم طيبون جدا، ولكن في 2021، هيكون مشاكل في الشغل، واحتمال يغيروا الشغل، وقد تتأثر صحتهم، ويجب الانتباه إلى صحتهم، ويركزون على الطعام الصحي، وفي هذا العام سيختبرون أصدقاء جدد، وحالة الحب لديهم ستظل كما هي».

توقعات برج الأسد

ولفتت إلى أن مولود برج الأسد طيب جدا، ولكن «الأنا» لديه عالية جدا، وهو كريم، ويعمل بشكل جيد وطموح، وفي 2021 يمكن أن يتزوج وقد يشعرون بالإعياء نتيجة الطاقة العنيفة التي يتعرضون لها من الكواكب ويجب أن يرتاحوا عندما يشعرون بالتعب.