تعرف على قائمة السيارات المجمعة محليا بالسوق المصرية

بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلان وزيرة التجارة والصناعة عن مخطط توطين صناعة السيارات في مصر، بدأ البعض في البحث عن جميع السيارات التي تجمع محليا فى مصر، وذلك نظرا للميزات التى ستحصل عليها السيارات المجمعة محليا فى المستقبل من دعم، وكذلك دخول معظم هذه السيارات فى منظومة الإحلال والتجديد، وفى السطور التالية يستعرض «الوطن» جميع السيارات المجمعة محليا.

شيفرولية أفيو

أول السيارات المطلوبة فى السوق المصرية المجمعة محليا هى شيفرولية أفيو وتقدم من المنصور للسيارات وكيل علامة شيفرلية فى مصر، ومتوفرة بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 86 حصانا وأقصى عزم للدوران 132 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك 4 نقلات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 12.1 ثانية وتصل لسرعة قصوى 170 كم\س.

وتتوفر بفئتين فقط موديل 2019 بسعر يبدأ من 196 ألفا لـ202 ألف جنيه.

شيفرولية أوبترا

ويقدم أيضا المنصور للسيارات شيفرولية أوبترا بموديل 2021 وهى مجمعة محليا، بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 110 أحصنة وأقصى عزم للدوران 146 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 13.2 ثانية وتصل لسرعة قصوى 170كم\س.

وتتوفر بأربع فئات بسعر يبدأ من 195,500 جنيه لـ218 ألف جنيه.

لادا جرانتا

وتقدم شركة الأمل للسيارات وكيل علامة لادا الروسية فى مصر، السيارة المجمعة محليا لادا جرانتا بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 87 حصان وعزم 140 نيوتن متر لنسخ المانيوال

أما نسخ الأوتوماتيك فهى بنفس المحرك ولكن بقوة 98 حصانا وعزم 145 نيوتن متر، وتقدم بأسعار من 143 ألفا وحتى 205 آلاف جنيه.

هيونداى ألنترا HD

ويقدم غبور أوتو وكيل علامة هيونداى فى مصر، ألنترا HD بـ5 فئات بسعر يبدأ من 235 ألفا وحتى 263 ألف جنيه.

وتقدم بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 121 حصانا وعزم 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات.

هيونداى أكسنت RB

وقدم أيضا غبور فى نهاية أغسطس 2020 السيارة المجمعة محليا الجديدة التى انضمت الى أسطول السيارات المجمعة محليا، هيونداى أكسنت RB وقدمها بـ4 فئات دون مراعاة توافر وسائل الأمان الضرورية لحماية الركاب.

وتقدم بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 125 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات.

هيونداى فيرنا

ومازال يقدم هيونداى فيرنا ولكن بموديل 2019 فقط، ومتوفرة بـ5 فئات بسعر يبدأ من 192,500 وحتى 225 ألف جنيه، وتقدم بمحرك سعة 1.6 لتر يولد قوة 106 حصان وعزم 140 نيوتن متر تقريبا.

جيلى امجراند7

ويقدم أيضا جيلى امجراند7 المجمعة محليا بفئة واحدة فى السوق بسعر 189 ألف جنيه ولكن بموديل 2019 فقط

وتتوفر بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 107 أحصنة.

شيرى أريزو 5

ويقدم أيضا غبور وكيل شيرى فى مصر، شيرى أريزو 5 بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 114 حصانا وعزم 141 نيوتن متر، وتقدم بسعر يبدأ من 168 ألفا وحتى 230 ألف جنيه.

شيرى تيجو 7

وقدم مؤخرا سيارة الـSUV شيرى تيجو7 فى مصر بمحرك تربو سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 145 حصانا وعزم 210 نيوتن متر.

وتقدم بسعر يبدأ من 269 ألفا وحتى 365 ألف جنيه.

نيسان صنى

وتقدم نيسان موتور إيجيبت، نيسان صنى بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 108 أحصنة وعزم 134 نيوتن متر، وتقدم بسعر يبدأ من 180 ألف وحتى 225 ألف جنيه.

نيسان سنترا

وتوفر أيضا نيسان موتور ايجيبت، نيسان سنترا الشكل القديم والجديد بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 118 حصانا وعزم 154 نيوتن متر.

وتتوفر فى السوق المصرية بسعر يبدأ من 266 ألفا وحتى 328 ألف جنيه.

كيا سورينتو

وتقدم كيا فى مصر سيارتها الـSUV كيا سورينتو بخيارين من المحركات، الأول سعة 2.4 لتر 4 سلندر يولد قوة 172 حصان وعزم 229 نيوتن متر.

أما المحرك الثانى فهو سعة 3.5 لتر 6 سلندر يولد قوة 280 حصان وعزم 343 نيوتن متر.

وتتوفر بسعر يبدأ من 550 ألف وحتى 750 ألف جنيه.

BMW X1

وتتوفر BMW X1 موديل 2020 بتجميع محلى وتقدم بمحرك تربو سعة 1.5 لتر 3 سلندر يولد قوة 140 حصانا وعزم 220 نيوتن متر.

وتتوفر بفئتين بسعر 660 ألفا و730 ألف جنيه.

BMW X4

وتتوفر أيضا BMW X4 بتجميع محلى وتتوفر بمحرك تربو سعة 2.0 لتر 4 سلندر يولد قوة 252 حصانا وعزم 350 نيوتن متر، وتتوفر بفئة واحدة بسعر مليون و390 ألف جنيه.

BMW X5

وتتوفر أيضا X5 بتجميع محلى وتتوفر بمحركين، الأول تربو سعة 3.0 لتر 6 سلندر يولد قوة 340 حصانا وعزم 450 نيوتن متر، وتتوفر بسعر مليون و800 ألف جنيه.

والمحرك الثانى تربو سعة 4.4 لتر 8 سلندر يولد قوة 530 حصانا وعزم 750 نيوتن متر، وتتوفر بسعر 2 مليون و75 ألف جنيه.

BMW X6

وأيضا تتوفر X6 بتجميع محلى وتتوفر بمحرك تربو سعة 4.4 لتر 8 سلندر يولد قوة 530 حصانا وعزم 750 نيوتن متر، وتتوفر بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه.

BMW 320i

وآخر سيارات التجميع المحلى هى bmw 320i موديل 2020 وتتوفر بمحرك تربو سعة 2.0 لتر 4 سلندر يولد قوة 184 حصانا وعزم 300 نيوتن متر.

وتتوفر بفئتين بسعر 825 ألفا و900 ألف جنيه.