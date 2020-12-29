مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في مصر

تقدم «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقا لما حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية حيث تتغير دقائق صغيرة في مواقيت الصلاة من يوم للثاني، ما يدفع البعض للبحث بشكل دوري عن مواعيد كل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب 05:04

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:24

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب: 05:11

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب: 05:10

أذان العشاء: 06:32