تفاصيل دهس مُسن بعد صلاة الفجر: المتهم كان مخمورا ويقود سيارة زوجته

«كنت شارب مخدرات ومشوفتهوش».. بهذه الكلمات روى عاطل تفاصيل دهس عجوز «موظف بالمعاش» فجر أمس بمدينة نصر، وذلك خلال مناقشته بمعرفة المقدم حسام ناصر رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، حيث كشفت التحريات أن المتهم كان مخمورا، وكان عائدا من سهرة تناول فيها مواد مخدرة وكحوليات، وهي الرواية التى جاءت فى اعترافات المتهم.

صلاة الفجر

بينما كان «أ.س» خارجا من المسجد بعد صلاة الفجر التى يواظب عليها باستمرار، كان المتهم يقود سيارته عقب انتهاء سهرة ماجنة كان فيها مع أصدقاء له، حيث تناولوا فيها المواد المخدرة والكحولية، ثم انصرف المتهم وقاد سيارة تبين فيما بعد أنها سيارة زوجته، وكان يسير بسرعة جنونية، وفي شارع الطيران، دهس المجني عليه، ثم لاذ بالفرار.

بلاغ الشرطة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من العميد حازم الدربي رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع موظف بالمعاش أمام عمارات التوفيق بشارع الطيران، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم حسام فوزي رئيس المباحث، وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة مجهولة صدمت المجني عليه، ما أدى لوفاته متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي وتم نقل الضحية إلى مشرحة المستشفى.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الكشف الفني عن رقم السيارة المتسببة تبين أنها ماركة نيسان جوك فضي اللون يقودها عاطل ومملوكة لزوجته، وتم استصدار إذن من النيابة وباستهدافه والتوصل إلى اختبائه لدى أحد أصدقائه بشقة في الوايلي، وضُبط بحوزته 5 جرامات من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط السيارة المتسببة في الحادث.

اعترافات المتهم

قال المتهم: «أنا كنت راجع من سهرة مع صحابي وما أخدتش بالي منه خالص، وكنت راكب عربية مراتي».. وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.