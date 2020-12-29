18 نصيحة للوقاية من جائحة كورونا.. «الحالات بتزيد»

خلال الفترة الأخيرة تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم بوجه عام، ومصر بوجه خاص، حيث تجاوزت عدد الإصابات 900 إصابة يوميًا الأمر الذي يثير الفزع في قلوب الكثيرين.

وفي هذا التقرير ترصد «الوطن» في ضوء خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، تذكيرا لنصائح للوقاية من فيروس كورونا تزامنا مع الموجه الثانية، بالإضافة إلى نصائح عند تعامل مع الآخرين.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا

وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة والأوبئة، يمكن الوقاية من فيروس كورونا قدر الإمكان من خلال اتباع التعليمات الوقائية، مثل:

- غسيل اليدين قدر الإمكان بأي نوع من الصابون لمدة 30 ثانية، للقضاء على أي فيروسات أو بكتيريا.

- نظف يديك جيدًا بانتظام بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو مطهر.

- احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس، فإذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذه القُطيرات، بما في ذلك الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 إذا كان الشخص مصابًا به.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، لأن اليدين تمسح الأسطح ويمكن أن تلتقط الفيروس وقد تنقله للعينين أو الأنف أو الفم، مما يتسبب في الإصابة بالمرض.

- تأكد من تغطية فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.

نصائح للحماية من فيروس كورونا خلال التسوق

- احرص على شراء احتياجاتك في غير أوقات مزدحمة.

- احذر لمس وجهك أثناء التسوق.

- احرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.

- اغسل يديك بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

- اترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- يفضل استخدام الصراف الآلي إذا أمكن.

- امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.

- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.

- احرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدًا.