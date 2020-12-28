أستاذ بـ«قصر العيني»: «إصابات كورونا حوالي 20 ضعف ما تعلنه الصحة»

قالت مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني، إنه في الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا بدأوا يلاحظون أعراضا جديدة، مثل الإسهال وآلام المعدة، مشيرا إلى أن الإنسان يمكنه أن يعرف هل هي إصابة بفيروس كورونا أم لا، من خلال باقي الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، وغيرها، إضافة إلى شيء مهم، وهو مخالطة الشخص لآخرين مصابين، مؤكدة أن الإصابات الحقيقية حوالي 20 ضعف الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة.

أعراض جديدة للإصابة بكورونا

وأضافت «شرف الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الاثنين، أن هناك عرض آخر وهو الطفح الجلدي، ويكون مصحوبا بارتفاع كبير في درجة الحرارة، والصداع، وأن يكون الطفح الجلدي غير مفهوم السبب، مع تكسير في الجسم، مشيرة إلى أن الإصابة في الأطفال قد تظهر عن طريق الإسهال، ويجب على أطباء الأطفال أن يتأكدوا هل الطفل مصاب بكورونا أم لا؟ ويجب التعامل مع الأمر على أنه إصابة بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.

وتابعت أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني، أن فقدان حاستي الشم والتذوق في بعض الأحيان يكون مرتبطا بآلام في العضلات أو ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أن فترة الشتاء ليس موسما للنزلات المعوية، مثل فصل الصيف، وبالتالي احتمال الإصابة بكورونا وارد عن الإصابة بنزلة معوية.

مجموعة كاملة من التحاليل للكشف عن كورونا

وكشفت أنه لا يجب الاعتماد على الـpcr فقط، ولكن مجموعة من التحاليل للتعامل مع الأعراض لمعرفة هل تم الإصابة بفيروس كورونا أم لا، لأن بعض نتائج المسحات والتحاليل تكون كاذبة، وبعض المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض خاصة الشباب المخالطين للمصابين، ويجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، والتعقيم وارتداء الكمامات، والجميع معرضون للعدوى.

كثرة إصابات كورونا

وأوضحت أن الإصابات أصبحت كثيرة جدًا في الفترة الأخيرة، مؤكدة: «عدد الحالات المسجلة المعلن عنها هي الحالات التي تم إثبات إصابتها من وزارة الصحة، ومستشفيات وزارة التعليم العالي، ولو الوزارة أعلنت رقم نضربه في 20، وهو ده اللي حاصل بالفعل، والإصابات حاليا أصبحت عائلية، وسرعة الانتشار والعدوى حاليا أصبحت أسرع من الموجة الأولى».