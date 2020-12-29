أهم 15 قرارا من «الصحة» بشأن كورونا.. منها توفير اللقاح

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح علىالهواتف.

وترصد «الوطن» في هذا الإطار أهم قرارات وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وأساليب وطرق الوقاية، للحد من انتشار العدوى، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية.

قرارات «الصحة» بشأن متابعة مستجدات كورونا

1ـ توفير أدوية البروتوكول خلال الجائحة بالتعاون مع شركات الأدوية الوطنية.

2ـ تحديث البروتوكول العلمي بشكل مستمر وفقًا لمستجدات الأوضاع.

3ـ لجنة لتدريب الأطباء على البروتوكولات، ولجنة أخلاقيات مهنة، يعملون جميعهم كفريق واحد هدفهم الحفاظ صحة المصريين.

4ـ ربط قاعدة بيانات الحالات المشتبهة بكورونا بقواعد بيانات مبادرات 100 مليون صحة للاهتمام بالصحة العامة حيث إن للبيانات دور في ترتيب الأولويات والمساعدة في التوصل لدراسة واضحة.

5ـ رفع كفاءة الفرق الطبية ضمن الاستعداد التام لمواجهة الجائحة، حيث تم تدريب ٢٧٤٩٣ من الأطقم الطبية شملتت دريب 25307 أطباء، و21779 طبيبا عن طريق التعليم عن بعد، و3528 طبيبا عن طريق دورات تدريبية عملية، بالإضافة إلى تدريب 1119 صيدليا، و782 صيدليا عن طريق التعليم عن بعد، و337 طبيبا عن طريق دورات تدريبية عملية، تمتدريب 1299 عضو هيئة تمريض، و1289 عضو هيئة تمريض عن طريق دورات تدريبية عملية، 10 أعضاء من هيئة التمريض في دورة تدريب المدربين، تم اختبار 7923 طبيبا على بروتوكول العلاج كوفيد-19 المحدث، و12971 طبيبا على بروتوكول العلاج كوفيد-19 المحدث، و885 طبيبا على أساسيات الرعاية المركزة.

6ـ تدريب 352 طبيبًا من جميع مستشفيات الحميات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO على بروتوكول علاج فيروس كوفيد-19 المستجد وأسس مكافحة العدوى والاستدلال العلمي وأسس البحث العلمي وآلية تصميم الأبحاث، والتسجيل الطبي ومبادئ الجودة، بالإضافة إلى تدريب 407 أطباء صدر على بروتوكول علاج فيروس كوفيد-19 المستجد وأسس مكافحة العدوى والتسجيل الطبي ومبادئ الجودة، وإنعاش القلب الأساسي، كما تم تدريب 110 أطباء على أسس التغذية العلاجية وأهميتها وكيفية متابعة احتياجات المرضى المحجوزين داخل المستشفيات من العناصر اللازمة والمحاليل الضرورية لكل حالة على حدة، سواء في الأقسام الداخلية أو في الرعايات المركزة.

7ـ تأمين جميع احتياجات مصر من الأدوية خلال الجائحة وتوفير مخزون استراتيجي يكفي 8 أشهر على الأقل، لضمان عدم حدوث أي نقص.

8ـ توفير اللقاح الصيني «سينوفارم» الذي جاء بموافقة لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

9ـ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة الجديدة.

10ـ تحديد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين.

11ـ منع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات .

12ـ إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية .

13ـ تطوير ورفع كفاءة بعض المستشفيات في عدد من المحافظات وإمدادها بالمستلزمات وكافة التجهيزات اللازمة.

14ـ تخصيص 363 مستشفى عزل التي تقدم خدمات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.

15ـ زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى 800 متلقٍ.

طرق تجنب العدوى بفيروس كورونا

ـ ارتداء الكمامة.

ـ التزام التباعد الاجتماعي.

ـ تطهير الأيدي باستمرار.

ـ ممارسة الرياضة.

ـ تناول الأغذية الصحية والمحافظة على الصحة النفسية.

ـ تجنب التدخين.

أعراض فيروس كورونا "كوفيدـ19"

ـ الرشح، الكحة.

ـ فقدان حاستي الشم والتذوق.

ـ الشعور بألم في الجسم.

ـ إسهال أو قئ، ارتفاع في درجة الحرارة.

ـ صداع، وضيق بالتنفس.

تعليمات للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي

ـ تغطية الأنف والفم أثناء العطس والسعال، بمنديل ورقي، والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلةالمهلات، وغسل الأيدي فورا بالماء والصابون.

ـ الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان أخر، والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل الحمامات والمطابخ،جيدة التهوية مع إبقاء النوافذ مفتوحة.

ـ ارتداء الكمامة المناسبة للوجه، وخاصة عند المخالطة، والتخلص منها بالطريقة الصحيحة عقب الاستخدام.

ـ تخصيص فرد من الأسرة يتمتع بحالة جيدة لرعاية المصاب، على أن لا يعاني من أمراض مزمنة.

ـ تخصيص مكان منعزل بالمنزل، كغرفة مرتبة نظيفة، جيدة التهوية، وتجنب الزيارات.

ـ الالتزام بعدم الخروج المنزل طوال فترة العزل المقررة "14 يوم".