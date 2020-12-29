11 إجراء حكوميا لمجابهة كورونا: العزاءات ممنوعة والأفراح ممكنة بشروط

لم تتردد الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات مشددة لحماية سلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد، خاصة في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الموجة الثانية من الفيروس والتي تسببت في وجود ضغط على مقدمي الخدمة الصحية بسبب زيادة أعداد الإصابات لعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات التي تهدف للحفاظ على المواطنين وسلامتهم والتي تتضمن تقليل التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والحكومية، حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات التي أقرتها عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء.

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نرصدها لكم كما يلي:

الاحتفالات والأفراح والعزاءات

1-حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات، تتعلق باحتفالات رأس السنة، داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وحظر إقامة السرادقات والموالد، وإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل الجماعي، وتطبيق غرامة فورية للمخالفين.

2-الأفراح مسموح بإقامتها لكن بإجراءات محددة وبشرطين، أولهما أن يقام في مكان مفتوح والثاني ألا يتجاوز عدد المتواجدين عن 300 فرد.

3-العزاءات ممنوعة سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة، فمن الممكن السيطرة على أعداد المدعوين في حفل الزفاف، لكن في العزاء يذهب الجميع ولا تحدد له أعداد وبالتالي لا توجد سيطرة على العزاءات.

المطاعم وتوافر المستلزمات الطبية

4-هناك مطاعم لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وأنها سوف تتعرض للغرامة بمبلغ 4 آلاف جنيه وقرار بالإغلاق التجاري لمدة أسبوع كامل، ولو أعاد المخالفة نفسها سوف تطبق عليه نفس الغرامة ولكن يتضاعف مدة الغلق لتصل إلى أسبوعين.

5-الوضع مطمئن فيما يخص المستلزمات الطبية لكل الأدوية لمدة 8 أشهر كاملة، وهيئة الدواء والشراء الموحد تقوم بإمداد المستشفيات بشكل دوري بكل المستلزمات.

المساجد والأندية وغرامات ارتداء الكمامة

6-وزير الأوقاف، أصدر قرارا بالتشديد، فيما يخص المساجد ومن يخالف يحال القائمون على المسجد وقد تصل الأمور بغلق مسجد بعينه بسبب عدم الالتزام.

7-تعليق إقامة أي جمعيات عمومية للأندية لمدة 6 أشهر.

8-ليس هناك غرامة على أي شخص يقود سيارته الخاصة ولا يرتدي الكمامة حتى لو معه عدة أشخاص ولا يوجد إجراء قانوني يقام ضد أي شخص يجري حفلة في مسكنه الخاص وإن كان ذلك من الناحية الطبية ينصح بعدم فعل ذلك.

احتفالات رأس السنة

9-أي حفلات أو احتفالات في يوم رأس السنة أصبحت محظورة في كل الفنادق في كافة أنحاء البلاد، أيا كانت جهاتها سواء حكومية أو خاصة أو تابعة لأي جهة أخرى، وكافة الفنادق محظورة من أي مظاهر احتفالية، ونفس الأمر مرتبط بالنوادي والمطاعم والمقاهي، وهذه مخالفة قد يتم تغريم أي منشأة 4 ألاف جنيه وإغلاق لمدة أسبوع، وحظر الاحتفالات ممتد لأجل غير مسمى وليس فقط ليلة رأس السنة.

10-لن يكون هناك استثناءات وأردف أن العدالة ستكون موجودة ومطبقة للجميع، ولن تكون هناك أي استثناءات، أي نادٍ أو أي جهة سيتم تغريمها حال مخالفة قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن كان ناديا سيتم إغلاقه لفترة معينة تحددها المحليات، إلى جانب تغريمه ماديًا.

11-دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، حيث إن الدار التي ستضبط مخالفة وتكون تابعة للدولة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية فسيتم تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية التي أقيم فيها سرادق العزاء، كما أن سرادقات العزاء في الشوارع ممنوعة تماما وفي حال تم رصد ذلك سيتعرضون إلى العقوبة.