محافظ الشرقية: الوعي في الموجة الأولى لـ كورونا كان أقوى من الثانية

قال الدكتور محمود غراب، محافظ الشرقية، إن الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كان الناس لديها وعي أعلى من الموجة الحالية وكان هناك تأثير اقتصادي ونفسي على المواطنين بعد الحد من حركتهم ومن الضروري مواصلة عملية التوعية للمواطنين خاصة بعد إقامة الأفراح والمعازي بشكل كبير وهو الأمر الذي يسبب وجود تجمعات كبيرة وهذا يدفعنا للتحرك باستمرار لمنع تواجد وعند التحرك بالتنسيق مع النيابية أتوقع حدوث ارتداع لبعض المواطنين.

حملة الشرقية تستطيع

وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المحافظة تتعاون مع 600 شاب وتم تأسيس حملة «الشرقية تستطيع» من أجل توفير الوعي والثقافة ضد بعض التهاون من المواطنين، خاصة في وجود حالات مقاهٍ في الدور الأخير من العمارات ووجود مقاهٍ في جراجات العمارة وتم تصوير كل هذه الأمور.

غرامات جديدة

وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي توفير غرامات على المخالفين الذين لا يرتدون كمامات في المواصلات العامة تقدر بـ 50 جنيها ويتم التحصيل بشكل فوري مع منع إقامة أي احتفالات في رأس السنة سواء في الأماكن المفتوحة أو الأماكن المغلقة، كما سيتم فرض غرامات أيضا على المخالفين في المقاهي الذين لا يلتزمون بإشغالها بنسبة 50% ضمن التدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.