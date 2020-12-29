تطورات حالة أشهر 4 مصابين بكورونا في مصر: ضيق تنفس وكحة وبدون أعراض

استطاع فيروس كورونا المستجد أن يسكن أجساد بعض المشاهير حيث أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس وتلقيهم العلاج المناسب طبقًا للبرتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة المصرية والتزموا العزل المنزلي لتلقى العلاج ولعدم تسببهم في إصابة غيرهم، ومن وقت إعلان إصابتهم بالفيروس ويبحث محبو هؤلاء المشاهير عن أخبارهم الصحية ومدى تطور حالتهم، وهذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية:

يسرا تعاني صعوبة بالغة في التنفس

كشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة يسرا تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الفنانة يسرا تعاني من صعوبة بالغة في التنفس، ولكنها تلجأ لاستخدام أسطوانة الأكسجين في منزلها، مضيفاً أن مسؤولي وزارة الصحة على تواصل يومي معها، حيث طالبوها بإبلاغها بأي أعراض جديدة تظهر عليها.

وأوضح المصدر أن حالة يسرا لا تستدعي حالياً نقلها إلى أحد مستشفيات العزل، بخاصة وأنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة منذ انتشار الفيروس في مصر، مشيراً إلى أنها تتلقى اتصالات يومية من زميلاتها إلهام شاهين وليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكشف المصدر عن شعور يسرا بالحزن الشديد بعد علمها بإصابة المطرب «أبو» وزوجته بفيروس «كورونا»، خاصة وأنها تحبهما بشدة على المستوى الإنساني ودائمة التواصل معهما، وتتواصل مع المطرب الشاب رغم معاناتها من صعوبة الكلام لرغبتها في الاطمئنان عليه.

وائل الإبراشي: سخونية ونقص في الأكسجين

كشف الإعلامي وائل الإبراشي عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا «الحمد لله على كل شيء، والحاجة المهمة ولازم أي حد يحس بأي حاجة في البداية لازم تعمل تحليل، والإنفلونزا خدها على أنها كورونا، وده اللي حصل معايا وأول لما حسيت بكحة وبعض الأعراض عملت التحليل، ولو مكنتش عملت التحليل ده كنت ممكن أنقل العدوى للإعلامية نجوى إبراهيم اللي كانت هتيجي معايا في حلقة يوم الخميس».

وأضاف «الإبراشي»، في تصريحات تليفزيونية، أن الرذاذ الذي يخرج من الفم «قاتل»، ومعظم الإصابات من الرذاذ وليس من اللمس، مضيفا أن الفيروس غدار «يوم ألاقي نفسي كويس ويوم ألاقي فجأة فيه سخونية ونقص في الأكسجين»، لافتا إلى أن الأعراض التي أصيب بها عبارة عن سعال متواصل وارتفاع في درجة الحرارة نسبيا فقط.

وأشار، إلى أن المريض بالفيروس يدخل في معركة فعلية معه، حيث يلتهم الرئتين، لافتا إلى أنه معزول في المنزل ولا يوجد إصابات لعائلته.

إيمان السيد: ضيق تنفس واضطراب في ضربات القلب

كشفت الممثلة إيمان السيد، عن تعرضها لضرر بالغ نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلّقت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على الكوميكس المنتشرة حاليا بسبب كورونا، مؤكدة إنها لا تضحكها لأنها لم تشفى بعد.

وكتبت «إيمان» عبر «فيسبوك»: «الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حالياً مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وماستردتش صحتي»، وأكملت إن ما يضحكها هو ما يدور حول فقدان حاستي الشم والتذوق، قائلة، «لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة، خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي».

وكشفت عن تطورات حالتها الصحية قائلة، «أنا حاليًا مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جدًا رغم اني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعًا».

أمير كرارة: كورونا بدون أعراض

كشف النجم امير كرارة تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وفقا لما أعلنه عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

وقال كرارة لـ «الوطن» في أول تصريح منه عقب إصابته بـ «كورونا» إنه أعاد مسحة «كورونا»، مساء امس الجمعة، داخل معمل آخر بعد أن جاءت نتيجة تحليل المسحة الأولي سلبية، مضيفا أنه فوجيء بإيجابية المسحة الثانية.

وأوضح أنه لا يعاني من أي أعراض علي الإطلاق رغم إيجابية المسحة، ولكنه بدأ الالتزام بإجراءات العزل المنزلي قائلا: «الحمد لله.. ربنا يسترها».