صفحات «الفيس بوك».. سرادق عزاء لوفيات كورونا في بورسعيد

شهدت بورسعيد زيادة مستمرة فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة كبيرة للعزاء، من خلال إعلان الرواد عن وفيات أقاربهم ممن أصيبوا بالفيرويس، فضلا عن إعلان المصابين عن عزلهم وسط دعوات بالشفاء والرحمة.

رواد "الفيس بوك" في بورسعيد طالبوا الأجهزة التنفيذية ومسؤولي الصحة بالإعلان الرسمى عن أعداد المصابين والوفيات لمواجهة المواطنين بخطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وسرعة إنتشاره بين الناس كما طالبوا المسؤولين بتسهيل تقديم الخدمات في المصالح الحكومية لضمان عدم التزاحم .

وقال "وائل سعد" من أهالي المحافظة، إن والدته توفت منذ أيام بكورونا بعد قضائها 40 يوما فى العزل، موضحًا أن خلال الفترة التي قضتها والدته بالمستشفى كان يرى وفيات تخرج من المستشفى بصورة يومية، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن شاغرة لإستقبال المصابين.

وطالب الأهالى بإتخاذ الإجراءات الإحترازية وأهمها إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي للتجنب فقدان عزيز فضلا عن تجنب معاناة الإصابة بالفيروس الذي يترك أثرا صحيا على المدى الطويل حتى لمن كتب له الشفاء.

من جانب أخر عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، أمس، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات الصحة بمحافظة بورسعيد .

وشدد على الإلتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتى جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدويةواستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم التعامل بكل قوة وحسم في تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة ، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا

وأكد المحافظ على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة 50%، وتطبيق الغرامة المقررة فورا في حالة المخالفة ، وأنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانوني مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار اليوم لمتابعة المستجدات وأنها على تواصل دائم مع غرف عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء ،وأنه تم الإعلان عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوي بشأن الفيروس، مؤكدا متابعته المستمرة لضمان الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.