«المهندسين»: أكثر من 121 ألف مشترك بمشروع العلاج منهم 27 ألفا أون لاين

اشترك 121 ألفًا و535 مهندسًا في مشروع الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، منهم 27 ألفًا و662 مهندسًا إجمالي المشترعين باستخدام تطبيق الموبايل والذي يحمل اسم «نقابة المهندسين المصرية -نقابتي»، وذلك حسبما أعلنته نقابة المهندسين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتصدر نقابة المهندسين، بياناً إحصائيًا من آن لآخر حول عدد المشتركين في مشروع الرعاية الصحية هذا العام، لاسيما أنَّ النقابة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لأول مرة حتى يتسنى للمهندس الاشتراك في مشروع العلاج دون الحاجة إلى الحضور لمقر النقابة.

وبحسب البيان الإحصائي الأخير فإنّ إجمالي من تقدم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بلغ 121 ألف و535 مهندسا مشتركا، بينهم 27 ألفا و662 مهندسا مشتركا باستخدام تطبيق الموبايل، بينما بلغ إجمالي مشتركي الرعاية الصحية بواسطة النقابة العامة 49 ألفا و478 مهندسا مشتركا، فيما بلغ إجمالي مشتركي الرعاية الصحية بواسطة النقابات الفرعية 44 ألفا و395 مهندسا مشتركا.

استقبال 8 آلاف و112 مكالمة عبر «كول سنتر»

وشملت إجراءات الإشتراك أيضًا تدشين مركز اتصالات موحد «كول سنتر» لأول مرة يعمل على مدار الساعة، لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم، وأعلنت النقابة في بيانها الإحصائي، أنّ إجمالي مكالمات الكول سنتر بلغ 8 آلاف 112 مكالمة من مهندس مشترك.

وفي وقت سابق، أوضح المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، ورئيس لجنة الرعاية الصحية، أنَّ عدد المشتركين عبر التطبيق الإلكتروني يشير إلى سرعة نمو استخدام التطبيق محليا ودوليا، لافتا إلى أنّ التجديد هذا العام يعمل بالنظامين، لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر.

«كارت ذكي» وتوصيل الخدمة للمنازل قريبًا

وأشار «عبدالعظيم»، إلى أنَّه سيكون هناك «كارت ذكي» لمشروع الرعاية الصحية ضمن بعض التسهيلات الأخرى التي تعتزم النقابة توفيرها، فضلًا عن توصيل المنظومة للمنزل لتجنب الاختلاط، إضافة إلى توزيع بطاقة طبية ذكية لا تلامسية مزودة بهوية رقمية للمشتركين على أن يتمّ العمل بها بداية من أول يناير.