«المهندسين» تستكمل دورات العمارة عبر يوتيوب وزووم بسبب كورونا (فيديو)

قررت نقابة المهندسين، استكمال سلسلة المحاضرات التي أعلنت عنها في شعبة الهندسة المعمارية عبر تطبيق «زووم»، معلنة بث المحاضرة عبر قناة النقابة بموقع «يوتيوب»، وبالفعل نظمت شعبة العمارة برئاسة الدكتور مهندس معتز محمود طلبة، محاضرة بعنوان «العمارة البيئية» حاضر فيها الدكتور مهندس أحمد رضا عابدين أستاذ العمارة البيئية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بحضور المهندسة ياسمين الموجي رئيس لجنة التدريب بالشعبة وعضو المجلس الأعلى.

«الموجي»: نسعى لنقل الخبرات العلمية من أساتذة وقامات هندسية إلى حديثي التخرج والطلاب

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت المهندسة ياسمين الموجي، إلى أنَّ مجلس شعبة الهندسة المعمارية اتخذ قرارًا باستكمال محاضرات الشعبة المجانية من خلال بثها على قناة النقابة بالـ"«يوتيوب»، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المهندسين وأيضًا تماشيًا مع نهج النقابة في نقل الخبرات العلمية من أساتذة وقامات هندسية في مجال الهندسة المعمارية إلى أكبر عدد من المهندسين وبصفة خاصة حديثي التخرج والطلاب" بحسب تعبيرها.

وأشارت «الموجي»، في كلمتها، إلى أنَّ المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمارة البيئية والتي تأتي ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتبناها الدولة وذلك للتقليل من التلوث البيئي والاحتباس الحراري وهو نهج تنتهجه معظم دول العالم.

«عابدين»: العمارة البيئية المستدامة تعد اتجاهًا أساسيًا في القرن 21 للحد من المسببات المناخية

من جهته، أكّد الدكتور أحمد رضا عابدين، في محاضرته، أنَّ إيجاد إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد، والطاقة، واحترام المبادئ المؤدية إلى التجانس مع البيئة، بهدف الحفاظ على صحة المجتمع و شعوره بالرضا مع زيادة إنتاجهم وإشباع احتياجاتهم وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجيات المؤكّدة للتنمية المستدامة.

كما أشار «عابدين»، إلى ضرورة التنسيق والربط بين التخطيط للمجتمعات العمرانية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتكييف مع قضية التغيرات المناخية تطبيقًا لمبادئ التنمية المستدامة، وكذلك الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة على مستوى المشروعات التخطيطية والتصميم الحضري لما لهما من تأثير إيجابي على الحد من التلوث وغازات الاحتباس الحراري الناتج عن استخدام المصادر التقليدية للطاقة.

وأضاف أنَّ العمارة البيئية المستدامة تعد اتجاهًا أساسيًا في القرن الحادي والعشرين للحد من المسببات المناخية والاحتباس الحراري، لافتًا إلى أنَّه من خلال مثل هذه المحاضرات يتمّ تعريف المهندسين وبخاصة حديثي التخرج بالأسلوب والطريقة التي يستطيعون من خلالها تنفيذ تصميم يعمل على الحد من الاستهلاك غير الواعي للطاقة وللمياه والموارد الطبيعية ويراعي جميع ظروف البيئة.