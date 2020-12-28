«المهندسين»: تدريس الألمانية لطلاب الهندسة يؤهل الخريجين لسوق العمل

قال المهندس أحمد حشيش، أمين صندوق نقابة المهندسين المساعد، عضو المجلس الأعلى للنقابة، إن قرار وزارة التعليم العالي بتدريس اللغة الألمانية لطلاب كليات الهندسة يسهم في تأهيل الخريجين لسوق العمل، موضحا أن النقابة كانت سباقة في هذا المجال حيث نظمت دورات تدريبية في اللغة الألمانية.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أقرت في اجتماعها بالمجلس الأعلى للجامعات الأخير تدريس اللغة الألمانية لطلاب الطب والهندسة.

حشيش: النقابة كانت سباقة بتنظيم دورات لتعلم الألمانية

وقال حشيش في تصريح خاص لـ«الوطن» إن تدريس المادة الألمانية للمهندسين أمر مهم، حيث تسهم بشدة في تأهيل المهندس الخريج لسوق العمل، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن نقابة المهندسين كانت سباقة في هذا التوجه، عندما أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون يشمل إعطاء المهندسين الشباب دورات في اللغة الألمانية لتأهيلهم لسوق العمل بألمانيا.

وأشار عضو مجلس نقابة المهندسين إلى أنه لولا جائحة كورورنا التي أغلقت وما زالت تغلق العالم وعرقلت الكثير من الأنشطة، لكان قد تم اتخاذ خطوات أخرى في هذا الاتجاه، لكن الأكيد أن النقابة فكرت في اتخاذ هذا الإجراء مسبقا وأعلنت عنه بمؤتمر صحفي، بحسب تعبيره.

دراسات عليا وفرص عمل بألمانيا

وأضاف حشيش أن أهمية القرار أن هناك بعض خريجي كليات الطب والهندسة يستكملون دراستهم للحصول على الدراسات العليا في ألمانيا، وبهدف التسهيل على الطلاب عند السفر للحصول على الدراسات العليا، بالإضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات والشركات الألمانية التي تتجه في مصر وتتعاون اقتصاديا مع مصر.

كما أوضح حشيش أن ألمانيا تعد من الدول الرائدة عالميا في المجال الصناعي والمحرك الاقتصادي الأساسي في مجموعة الدول الأوروبية، بسبب الثورة الصناعية في مختلف الميادين، فيما تعاني ألمانيا في الوقت الحاضر من نقص حاد في أعداد المهندسين بمختلف المجالات.