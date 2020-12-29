تفاصيل استمارة تسجيل العالقين بالخارج.. إليك الخطوات

حرصت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على احتواء أزمة العالقين بسبب غلق بعض الدول العربية للمطارات نظرًا لتفشي فيروس كورونا، لذلك أصدرت الهجرة استمارة للعالقين المصريين في الخارج، لتسجيل بياناتهم والتواصل مع الوزارة، لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات كدولة «ترانزيت» أو أي دولة أخرى.

وأعلنت وزارة الهجرة، سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء الصفحة الرسمية للوزارة أو عن طريق صفحة «فيسبوك».

التواصل من خلال الرابط

ويرصد التقرير التالي خطوات التسجيل في استمارة العالقين:

- الاسم رباعي.

- الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع ذكر أم أنثى.

- رقم جواز السفر.

- الدولة الموجود بها حاليًا.

- الدولة المتوجهة إليها.

- رقم الهاتف.

- البريد الإلكتروني.

- تليفون أحد الأقارب بمصر.

- سبب السفر زيارة مؤقتة.

كانت وزارة الهجرة، أعلنت منذ إغلاق بعض الدول العربية لمطاراتها من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، عن تفعيل غرفة عمليات العالقين، ويستطيع المصري في الخارج التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة، لإمدادهم بالمعلومات التي تساعدهم للوصول إلى المصريين العالقين بالإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة الجالية والنوادي المصرية بالإمارات، للتكاتف والتعاون، مع الوزارة للمساعدة العالقين خلال تلك الفترة، مؤكّدة أَّن المصريين بالخارج لهو العديد من المواقف الايجابية والوطنية المشرفة تجاه وطنهم مصر، كذلك الوقوف جنبًا إلى جنب مع بداية جائحة كورونا من خلال مبادرة «خلينا سند لبعض»، مؤكّدة أنَّ المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.