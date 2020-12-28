ممثل المصريين في الخارج: مشكلة العالقين في الإمارات استثنائية

قال الدكتور عباس السادات، استشاري الأمراض الباطنية وعضو مجلس النواب، ممثلًا عن المصريين بالخارج، وأحد الذين قرروا تحمل نفقات العالقين في الإمارات، إنّ عدد العالقين في زيادة بسبب غلق المطارات من الإمارات للكويت، مشيرا إلى أنّ هذه الجهود شخصية وأفراد.

وأضاف السادات، لـ«الوطن»، أنّ المصريين في الإمارات بذلوا جهدا مشكورا بالتعاون مع رجال أعمال إماراتين، لتسكين العالقين وتوفير الخدمات المطلوبة لهم، لكن الوضع الآن أصبح صعبا، بسبب تزايد الأعداد بشكل كبير، وأنّ جهود المصريين في الإمارات فردية، بالتعاون مع وزارة الهجرة، التي بذلت جهدا كبيرا في التواصل ومحاولة حل مشكلة العالقين.

وطالب السادات، البنوك المصرية بالتدخل في حل المشكلة، ومحاولة توفير سكن للعالقين لفتح المطارات وسفرهم للكويت، لافتا إلى أنّ عدد العالقين كان 911، وارتفع الآن لـ2000 عالق، وجرى توفير أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو 300 مصري بإمارة الشارقة، والاتفاق على توفير وجبات طعام.

وأكد أنّه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبنك مصر الإمارات، جرى توفير إقامات لـ600 عالق بفنادق خلال الأيام السابقة، موضحا أنّ الموقف الذي يتعرض له المصريون العالقون في دولة الإمارات استثنائي، يمر به العالم كله.

وأشاد السادات بجهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التي تسعى بكل السبل إلى دعم المواطنين لحين فتح الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.

وناشد السادات، البنوك المصرية والنوادي في دبي وعجمان والشارقة، للتكاتف والمشاركة، في تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين في الإمارات خلال تلك الفترة.