الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة: نسقنا مع المرور وأغلقنا بعض الطرق

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا وتحذيرا أمس بكثافة الشبورة المائية على الطرق، وجرى إرساله للإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بغرفة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنّه كان هناك تنسيق كامل بين الهيئة والإدارة العامة للمرور، ما أدى لغلق بعض الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية الذي نشهده منذ بداية فصل الشتاء.

استقرار الأحوال الجوية

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّه منذ بداية فصل الشتاء يوم 21 من الشهر الحالي، ونحن نستشعر الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية والاختلاف الكبير بين العظمي والصغرى في درجات الحرارة وهدوء في سرعات الرياح ووجود كميات من بخار الماء والرطوبة في طبقات الجو العليا، وكل هذه العوامل أدت لتكون الشبورة الكثيفة بعد الفجر، والتي تستمر معنا حتى الساعة التاسعة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة، وهذه الطرق هي التي يكثر عليها الشبورة المائية، ما يدل على الاستقرار الذي يستمر معنا خلال الـ72 ساعة المقبلين على الأقل.

طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري

وتابع أنّ كثافة الشبورة تستمر غدا وبعد غد، لكنها تتفاوت من يوم لآخر ومن طريق لآخر، لكن كثافة الشبورة موجودة على أغلب الطرق، لافتا إلى أنّ الطقس يميل للدفء بالنسبة للقاهرة ومحافظات الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من العام على جنوب الصعيد، وفي فترات الليل يكون الطقس من بارد لشديد البرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذه الفترة

وأشار إلى أنّ درجة الحرارة العظمي تصل إلى 21 درجة مئوية والصغري بين 10 إلى 11 درجة على القاهرة، وتنخفض درجة الحرارة عن ذلك في محافظات شمال وجنوب الصعيد حيث تصل إلى 7 درجات، ووسط سيناء تصل إلى 3 درجات وهذه الأوقات ننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل في فترات الليل أو الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار محدودة وخفيفة على السواحل الشمالية الغربية

وأكد أنّ فرص سقوط الأمطار محدودة وستكون أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، لافتا إلى أنّ الرياح مستقرة تماما وهدوء الرياح هو الذي يتسبب في كثافة الشبورة التي نراها، كما أنّ الملاحة البحرية ستكون معتدلة تماما سواء في البحر الأحمر أو المتوسط نتيجة هدوء الرياح والأنشطة البحرية مهيئة لذلك تماما.