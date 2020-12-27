حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الإثنين 28-12-2020

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

ووفقًا للبيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار الخفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إىلى القاهرة والوجه البحري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 14

وداي النطرون 22 13

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 13

بلطيم 22 14

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 20 08

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 04

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 16 06

الطور 22 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 11

أبوسمبل 26 11

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 26 18

أبورماد 26 18

حلايب 25 19

رأس حدرية 24 19