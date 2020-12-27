«الأرصاد» تعلن حالة الطقس حتى رأس السنة: أمطار خفيفة وشبورة كثيفة صباحا
كتب:
أمنية سعيد
04:38 م | الأحد 27 ديسمبر 2020
حالة الطقس
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من يوم غدِ الاثنين الموافق 28 ديسمبر الحالي، حتى يوم السبت الموافق 2 يناير المقبل، التي جاءت على النحو التالي:
الاثنين 28 ديسمبر
- تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب- شلاتين- مرسى علم» على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.
الثلاثاء 29 ديسمبر
- تساقط أمطار خفيفة «20% تقريبًا» مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب- شلاتين- مرسى علم»، على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
الأربعاء 30 ديسمبر
- تساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- تساقط أمطار خفيفة «20% تقريبًا» على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب- شلاتين- مرسى علم»، على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس 31 ديسمبر
- تساقط أمطار خفيفة «40% تقريبًا» مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة والسبت 1 و2 يناير
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.