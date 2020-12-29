أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في مصر.. عيار 21 بـ819 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر الحالي، بعد ارتفاع طفيف شهده المعدن الأصفر بنهاية تعاملات أمس قدر بنحو جنيه واحد فقط.

وفي هذا الصدد؛ ترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة المصرية اليوم على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 934 و936 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 817 و819 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 700 و702 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6536 و6552 جنيهًا.

عيار 18 الأكثر مبيعًا

وكان تجار الصاغة بالغرف التجارية أوضحوا أنّ الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية لم يمنع إقبال الراغبين في الشراء، إذ أشار التجار إلى أنّ عيار 18 هو أكثر الأعيرة تصدرًا في الطلب على مستوى المحافظات.

أسعار الذهب عالميًا

وبداية من الخميس الماضي، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع الهبوط في سعر العملة الأمريكية، إذ يواصل المعدن الأصفر ارتفاعه مع ضعف الدولار، وذلك أن أن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقات التجارية، كما انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة خلال نفس الفترة، وذلك أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1%.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1900.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد ملامسته أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر الماضي عند 1901.38 دولار في وقت سابق.

كما سجّلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.9% إلى 1904.8 دولارات.

وكان تفشي جائحة كورونا المستجد التي بدأت في التفشي أواخر 2019، من أهم الأسباب التي فرضت قيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا بريطانيا، بعد أن تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف، الأمر الذي دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

وكان الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إنّه من المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة ارتفاعات جديدة لسعر الذهب، وذلك بسبب أنّه لايزال الأداة الجيدة للتحوّط ضد الأزمات وتراجع سعر الفائدة وضعف الدولار.

وكون الذهب هو الوعاء الآمن للادخار، فإنّه يشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من المصريين، إذ تدعم الدولة مصنعي الذهب في مصر، عبر تصدير الذهب على صورة مشغولات ذهبية وحلى وإعادة تشكيله بدلًا من تصديره كمادة خام فقط.

ويعد الذهب أحد المعادن النفيسة التي يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون وأحيانًا الحكومات ممثلة في البنوك المركزية كوعاء استراتيجي آمن، خلال الأزمات والحروب وانتشار الأوبئة أو في حالات الانكماش الاقتصادي.

تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر يناير المقبل

وكان اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الموازين والدمغة، قال خلال لقائه مع كاميرا فضائية Dmc، إنّه من المقرر تطبيق نظام دمغ معدن الذهب بالليزر مع بداية يناير 2021، بعد نجاح التشغيل التجريبي، متابعا: «تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين عملية دمغة الليزر، ويقدم التاجر مشغولاته وتقوم المصلحة بدمغها له بالسيستم الذي يتوافق مع المصلحة طبقًا لقوانينها».