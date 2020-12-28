جنيه واحد فقط.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

إرتفعت أسعار الذهب في نهاية المعاملات اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر، أول أيام البورصة العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، بحوالي جنيه واحد، ليصبح عيار 24 الذهب البندقي بحوالي 936 جنيهًا، مقابل 935 جنيها في بداية معاملات اليوم.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاع طفيف خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الأحد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاع طفيف في نهاية اليوم الاثنين ، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 934 و936 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 817 و819 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 700 و702 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و552 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر، 60.32 دولار أمريكي، ما يعادل 948.09 جنيهًا، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 بأسواق المال 52.78 دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 829.60 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 45.24 دولار أمريكي، بما يعادل 711.08 جنيها.

وعلق وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على حالة تذبذب الأسعار التي يشهدها السوق قائلا: «سيظل هناك تذبذبًا واضحًا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من يناير المقبل، لتتضح بعد ذلك الرؤى».

وأضاف أنّ المعدن الأصفر متجه نحو المزيد من الخسائر حتى نهاية عام 2020، إذ عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب، أنّ هبوط الأسعار سيترتب عليه انخفاض الطلب على شراء الصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية، فيما يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد.