استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-12-2020 في مصر لليوم الرابع

استقرت أسعار الذهب في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، على مدار 4 أيام على التوالي، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند ذات النقطة منذ الجمعة الماضي، بعد ارتفاع طفيف شهدته الأسعار الخميس الماضي الموافق 24 ديسمبر، في كل الأعيرة، إذ بلغت الزيادة جنيهان، وذلك بعد موجة من التذبذب شهدها الذهب مؤخرًا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة،على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 933 و935 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 816 و818 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 699 و701 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6528 و6544 جنيهًا.

سعر الاونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 29003 و 29074 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 932571 إلى 934857 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر، 60.70 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 53.11 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 45.52 دولار أمريكي. وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

متوسط أسعار الذهب في الأحد 27 ديسمبر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يوم الأحد 27 ديسمبر ما 940.69 جنيه، فيما سجل عيار 21 في نفس اليوم 823.13 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بنفس اليوم 705.53 جنيه، كما سجل الذهب عيار 14 أيضا 548.74 جنيه، وعيار 12 سجل 470.35 جنيه.