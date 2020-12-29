«قطع تيار ومحاضر».. عقوبات المتخلفين عن تركيب العداد الكودي

قبل 3 أيام على انتهاء المهلة الأخيرة الممنوحة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتركيب العداد الكودي، حذّرت الوزارة كل من تخلف عن تقديم الطلب حتى الآن، من عقوبات شديدة، إذ ستكون العقوبة بداية من 1 يناير 2021، قطع التيار الكهربائي عن المُتخلفين عن الانتقال للعداد الكودي، وتحرير محاضر فورية لهم.

وكشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تلقت أكثر من مليوني لطلب لوحدة مخالفة خلال الأشهر الماضية، عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وذلك للتحول من نظام الممارسة إلى نظام العداد الكودي.

الكهرباء تُجيب: هل العداد الكودي سند ملكية للعقار المُخالف

وفي وقت سابق، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنّ العداد الكودي لا يعتد به كسند قانوني في ملكية العقار المُخالف، لكنه طريقة للتأكد من الاستهلاك الفعلي للطاقة الكهربائية من صاحب العقار أو الشقة المخالفة لحين تقنين أوضاعه فيما يتعلق بالشقة المخالفة.

وأضاف حمزة، أنّ الموافقة على طلب العداد الكودي، تتطلب الاستمرار في سداد قيمة ممارسة الكهرباء، التي جرى تحديدها سابقا بواسطة شرطة الكهرباء.

الفئات المحرومة من العداد الكودي

وعمّمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منشورا لشركات التوزيع حول الفئات الممنوعة من تركيب العداد الكودي، وهي الشقق الموجودة في العقارات التي لم يتم طلاؤها من الخارج وفقا لقرار المحافظة، والعقارات التي تخالف شروط الطيران المدني، والعقارات التي لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء في 20 ديسمبر الماضي، أعلنت الوزارة أنّها مستمرة في استقبال الاستفسارات الخاصة بالمواطنين عن العداد الكودي، ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية، في ظل توجيهات بضرورة الاهتمام بالاستفسارات الواردة وحل شكواهم.