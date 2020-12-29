تعقيم شوارع دسوق بعد إصابة رئيس حي بكورونا 

عقب إصابة رئيس حي شمال في كفر الشيخ بفيروس كورونا، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، حملة لتطهير وتعقيم الشوارع برئاسة المهندسة عايدة ماضى، رئيس المركز والمدينة، .

وشملت الحملة رش وتعقييم شوارع المدينة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما جرى تطهير المصالح الحكومية والمدارس وشوارع المدينة والقرى من خلال ورديات أعمال النظافة الصباحية والمسائية واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي.

تطهير المصالح الحكوومية وماكينات الصرافف الآلي

كما جرى تعقييم مكاتب البريد والمواقف واماكن الباعة الجائلين بالمدينة والقرى وتطهير ماكينات الصرف الالي وامام البنوك ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية استغلالًا لفترة الغلق، ومازال العمل مستمر تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية وجارى المتابعة من قبل نواب رؤساء المركز والمدينة ورؤساء الاحياء ووحدة الملاريا.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، إجراءات احترازية لمجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا.

وفي سياق مختلف، تابعت "رئيس مركز ومدينة دسوق" سير العمل بأعمال فرد طبقة الأساس« السن» والدمج لرصف طريق مدخل عزبة سليمان وهبي، الذى يربط بين طريق دسوق قلين حتى عزبة سليمان بطول كيلو متر، ضمن خطة رصف مديرية الطرق وذلك عقب الانتهاء الأعمال التمهيدية ورفع مخلفات التجريف وذلك استعدادا لوضع طبقة الأساس« سن» واسفلت بطول واحد كم متر.ياتي ذلك ضمن الخطه الاستثمارية لهيئة الطرق بإشراف مدير الطرق المهندس حسن عرجاوى وبمتابعة نائب رئيس المدينة ، سند أبو كيلة ، ورئيس الوحدة المحلية بمحلة أبو على، فتحي يوسف وجارى المتابعة لكافة المراحل.

وأكدت رئيس المدينة، تنفيذ الخطة الاستثمارية، سواء رصف الطرق أو تنفيذ مشروعات، فضلاً عن متابعة معدلات التنفيذ بشكل يومي وفق الجداول الموضوعة.