إصابة رئيس حي شمال دسوق بكورونا

أصيب أشرف داوود، رئيس حي شمال بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بفيروس كورونا، ويخضع إلى العزل المنزلي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية، إنه سيجري تعقيم مبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، فضلا عن تعقيم وتطهير مقر حي شمال، خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع عمل مسحات طبية للموظفين الذين خالطوا رئيس الحي، إن وجدوا.

4 حالات وفاة بكورونا في كفر الشيخ

وسجلت محافظة كفر الشيخ 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، من بينهم سيدة وطفلها الرضيع، وجرى تكفين وتغسيل الوفيات وفق الاشتراطات الصحية لموتى فيروس كورونا.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، إن الوفيات بينهم «غادة.ش»، 30 عاما، وطفلها الرضيع، حيث جرى حجزها بمستشفى عزل بلطيم، منذ 4 أيام وكانت محولة من مستشفى كفر الشيخ العام، لكن تدهورت حالتها وتوفيت هي ورضيعها.

كما توفى شخصان آخران أحدهما بقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي والآخر بمستشفى سيدي غازي، وجرى تكفينهما وفق الاشتراطات الطبية لموتى كورونا.

وفي وقت سابق، أمس، سجلت محافظة كفر الشيخ، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في 6 مستشفيات بينهم طفلة، في 6 مستشفيات بينهم طفلة 10 سنوات، طبقا لنتائج تحاليل pcr التي أجريت لهم.

وأكد المصدر، أن الحالات موزعة كالتالي، مستشفى الحامول المركزي سجل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، وسجل المركز الطبي بكفر الشيخ حالة لطفلة عمرها 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، فيما سجل مستشفى قلين المركزي، 5 حالات إصابة.

واستكمل المصدر أن مستشفى حميات كفر الشيخ سجل حالتي إصابة بالفيروس، وسجل مستشفى حميات دسوق حالتي إصابة، فيما سجل مستشفى فوة المركزي حالة إصابة واحدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الحالات 20 حالة إيجابية داخل المحافظة.