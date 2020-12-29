رئيس الزمالك المعزول بلا حصانة: «باقي من الزمن 12 يوما»

12 يومًا هي المُدة المتبقية في عمر حصانة رئيس الزمالك المعزول، وذلك بالتزامن مع انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب 9 يناير المُقبل وخسارته الانتخابات النيابية الأخيرة في دائرة ميت غمر، وهو ما يعني أن بداية من 10 يناير يمكن التحقيق مع «المعزول» في البلاغات والقضايا المنظورة ضده أمام النيابة والقضاء.

خسارة الانتخابات

وشهدت انتخابات مجلس النواب الأخيرة خسارة رئيس نادي الزمالك المعزول بحصوله على المركز السادس بالجولة الأولى لانتخابات المرحلة الثانية بدائرة ميت غمر، حيث لم ينجح سوي في الحصول على 21 ألفًا و271 صوتًا ليخرج من السباق مبكرًا، ليحلق بنجله الذي خسر الانتخابات هو الآخر بدائرة الجيزة والتي فاز بها النائب محمد أبو العنين.

انتهاء الفصل التشريعي

ومن جهته، قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنَّ المجلس الحالي يتمتع بكل صلاحيته وأعضاءه يحتفظون بحصانتهم حتى آخر يوم من عمر الفصل التشريعي الحالي وهو 9 يناير، ليستكمل بذلك المجلس مدة الـ5 سنوات المنصوص عليه بالدستور، وبداية من 10 يناير المٌقبل سينعقد المجلس المنتخب الجديد بمجرد دعوته من جانب رئيس الجمهورية.

وأضاف «سليم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ رفع دور الانعقاد السادس والأخير لمجلس النواب، لا يعني علي الإطلاق انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب، ولكنه هو الانعقاد الأخير له، وانعقد بشكل منقوص علي خلاف ادوار الانعقاد السابقة، وذلك لاستكمال مدة المجلس الدستورية، حتي لا يكون هناك فراغ تشريعي.

بلاغات بالسب والقذف والتزوير

وتنص المادة 106 من الدستور على: «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته».

يُذكر أنَّ هناك عدد كبير من البلاغات المٌقدمة ضد رئيس نادي الزمالك المعزول على مدار الشهور الماضية، إلا أنَّه لم يتمّ التحقيق معه نتيجة رفض مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عنه، أبرزها كان نحو 13 بلاغًا مٌقدمًا من النادي الأهلي تتعلق بتهم سب وقذف لرئيس النادي، محمود الخطيب. كما تقدم المحامي سمير صبري بنحو 122 بلاغًا للنائب العام في تهم خاصة بالاختلاس والتزوير والاعتداء عليه هو شخصيا، هذا بخلاف البلاغ المٌقدم من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذي طالب خلاله بإعادة التحقيقات في القصية القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا.