محافظ الشرقية: غلق 8 أماكن نهائيا لعدم التزامهم بإجراءات كورونا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إننا «نشهد شبورة كثيفة منذ فجر اليوم وحتي الآن والتي تحجب الرؤية على بعض الطرق، ويتم حالياً التنسيق مع مدير إدارة المرور من خلال غرفة العمليات التابعة للمحافظة لنرى ما إذا كان سيتم غلق بعض الطرق المؤدية إلى المراكز والمدن مثل الزقازيق والتي قد نلجأ لذلك في بعض الأماكن فيها»، مشيراً إلى أنه حتى الآن الطرق كلها مفتوحة وهناك أكمنة وإرشادات موجودة على الطرق للسائقين.

غراب: مستعدون بشكل جيد لموسم الأمطار

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه منذ أكثر من شهر ونحن على استعداد تام للتغيرات المناخية التي سوف تطرأ والأمطار التي ستسقط أيا كان حجمها وشدتها، مؤكدا أن كل الأجهزة المعنية وشركات المياه والمجتمع المدني يساهموا معنا بشكل كبير، والمعدات وغرف العمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي الشكاوي والاستغاثات.

وتابع أن عمليات صيانة أعمدة الإنارة تتم باستمرار وخاصة في القرى لكي نقلل تماماً من حدوث أي أعطال او مشكلات، مناشدا المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار.

توقيع غرامات فورية للمخالفين لإجراءات كورونا

وأشار إلى أن دولة رئيس الوزراء أصدر قرارات منذ يومين في اجتماع المحافظين مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية والغلق لقاعات الأفراح والاحتفالات وتعليق العمل بهم تماماً ومنع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات، وتوقيع الغرامات في حالة وجود مواطن في مكان مغلق بدون ارتداء الكمامة وخاصة في المؤسسات الحكومية لتلقي الخدمات.

متابعة مدى التزام المقاهي بالإجراءات

وأوضح غراب أنه تتم المتابعة للمقاهي والكافيهات بعدم وجود أعداد أكثر من المسموح، مشددا على أن ارتداء الكمامة أساسي في أي مكان، وغير مسموح بالزيادة عن الأعداد المقررة لكل مكان وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ قرار فوري.

تخفضيض أعداد العاملين في المديريات

واستطرد أن اليومين الماضيين تم غلق 8 أماكن نهائيا لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، كما أننا بدأنا تخفيض أعداد العاملين في كل المديريات وداخل الديوان العام للمحافظة لأكثر من 50% وبعض الأماكن إلى 25% طبقا لاحتياج العمل.

ونوه إلى توفير كل المستلزمات الصحية للمستشفيات والتأكد من توفير أسطوانات الأكسجين وعدم وجود نقص فيها، كما أنه يتم المرور على كل المصانع التي تقوم بعملية شحن أنابيب الأكسجين بصفة دورية والوقوف على مدى التزامهم بالتسعيرة الخاصة بها.

وأشار إلى أن كل الإجراءات الاحترازية والوقائية تتم بصورة جيدة للغاية داخل المحافظة وما زلنا حتى الآن نناشد المواطنين بضرورة اتباعها لحماية أنفسهم وأسرهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.